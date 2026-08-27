El ático de Ayuso se suma a los problemas inmobiliarios de Planifica Madrid: seis de diez propiedades, sin comprador

Más de la mitad de las propiedades que puso a la venta el pasado año Planifica Madrid acabaron sin comprador. En el marco de su plan de comercialización, la empresa pública madrileña, dependiente de la Consejería de Presidencia, intentó colocar en 2025 una decena de lotes urbanísticos valorados en más de 150 millones de euros. La mayor parte era suelo de todo tipo, pero la operación también incluía jugosos inmuebles en el corazón de la capital. Sin embargo, seis de las diez propiedades sacadas a la venta, según la información recogida en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid y consultada por este diario, se quedaron sin comprador. No se recibió una sola oferta por ellas.

Planifica Madrid se encuentra desde hace semanas en el centro de la tormenta por la compra de un ático de lujo para un supuesto uso que la normativa impide. El inmueble, de 485 metros cuadrados y 200 metros de terraza, fue adquirido por 6,3 millones de euros. Está ubicado en pleno barrio de Chamberí, a escasos metros del Paseo de la Castellana y frente al edificio que alberga el piso que el matrimonio Diaz Ayuso donó a su hija en plena quiebra de sus empresas. La compra se mantuvo oculta durante meses. Cuando vio la luz —tras una información publicada en El País— el Ejecutivo madrileño dijo que se había adquirido para que la presidenta lo usara como "oficina" mientras duraran las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

El problema es que la normativa municipal impide usar un ático como oficina. Sí que permite, sin embargo, destinarlo a uso residencial, pero Ayuso negó tajantemente que esa fuera la intención. Al final, pocas horas después de conocerse la compra y en medio de ese maremágnum de confusión, el Gobierno madrileño decidió vender el inmueble. El polémico ático se ofrece por 6,7 millones de euros –sin impuestos–. Y se ha puesto a la venta junto con una segunda propiedad de más de 1.200 metros cuadrados –son cuatro pisos unidos– ubicada en Gran Vía y que albergó en su día la Comisión Jurídica Asesora de la Consejería de Presidencia, órgano para el que Ayuso acaba de fichar a los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Planifica Madrid ya intentó vender este inmueble el pasado año junto con otro ubicado en la calle Santa Catalina 6, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y que fue utilizado en su momento por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. La empresa pública justificaba el movimiento escudándose en la imposibilidad de utilizar como oficinas las dos propiedades: "Aunque históricamente ambos inmuebles se han venido utilizando como oficinas, su uso urbanístico es residencial, con imposibilidad de obtener la preceptiva licencia para uso de oficinas. A ello se añade el hecho favorable de que la demanda de este uso residencial es mucho mayor, dada la tipología de los inmuebles y la zona en la que se encuentran".

Ayuso recalca que ya ha "dicho todo" sobre el ático y zanja: "Está en venta, chao pescao" Ver más

La entidad solo pudo colocar el edificio de Santa Catalina. Se lo vendió a la compañía mexicana Be Grand, que pretende convertirlo en viviendas de lujo. Pagaron por él 31,47 millones de euros, impuestos incluidos. Cinco millones más de lo que se pedía en un primer momento. En este tipo de operaciones, Planifica Madrid saca a la venta la propiedad con una cifra de partida, la cual solo puede ser mejorada. Y a partir de ese momento da comienzo una subasta pública que se lleva quien más ofrezca por el edificio –en algunos casos de enajenación de suelo, sin embargo, se valoran otros criterios además del económico–. Para Santa Catalina se recibieron hasta cuatro ofertas distintas.

Suelo que a nadie interesa

No llegó, sin embargo, ni una sola por el de Gran Vía, que pese a ello ahora se pone a la venta por 80.874 euros más. Y lo mismo le ocurrió en 2025 a Planifica Madrid con otros cinco lotes que sacó al mercado. No hubo propuesta alguna, por ejemplo, por los dos con más de 300.000 metros cuadrados de suelo de uso industrial logístico pendientes de urbanizar que la empresa pública tiene en la localidad de Meco, junto al centro logístico del gigante textil Inditex. Ni por otras cinco parcelas de uso industrial que la entidad tiene en ese mismo polígono industrial del municipio madrileño y que trató de vender de una tacada. O por los dos lotes de suelo urbanizable de uso residencial libre unifamiliar en Torrejón de Ardoz.

Sí consiguieron colocar, sin embargo, una parcela en este último municipio para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler. Se llevó el gato al agua la gestora inmobiliaria Locare, que ofreció 6,36 millones de euros, prácticamente lo mismo que se fijó como precio de salida. Y también suelo para uso empresarial o comercial que Planifica Madrid tenía en San Martín de la Vega, junto al parque de atracciones Warner, o en Leganés, respectivamente. El primer lote se lo llevó la promotora inmobiliaria Loiola Erdigune con una oferta de 37,1 millones. El segundo, Flep Operations por 8,6 millones.