Aznar reclama desde Ceuta firmeza ante el ataque a la "soberanía nacional"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reclamado este jueves desde Ceuta actuar con "firmeza" ante la crisis migratoria en la ciudad porque "la debilidad es y será siempre provocadora" y ha reprobado la actuación del Gobierno porque, ha advertido, "la soberanía nacional no tiene vacaciones".

Aznar ha viajado hasta Ceuta para expresar su apoyo explícito a todos los ceutíes y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, con quien ha comparecido en un acto en el Salón del Trono de la Asamblea para asegurar que la "integridad territorial" de España se ha "violado" con la entrada de más de 70.000 personas desde Marruecos.

Además, ha reclamado un cambio "completo" en la dirección política del Gobierno para que cuando la nación "sea puesta a prueba" como a su juicio ha ocurrido con la crisis migratoria en la ciudad "todo el mundo tenga muy claro que el Estado responderá".

El presidente de la Fundación FAES ha remarcado que "la soberanía nacional no tiene vacaciones" ante unos hechos desencadenados hace ya más de un mes y ha afirmado que "una vez agredida, solo cabe restaurarla",

Además de apoyar las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el sentido de que "quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional" ha abogado por "recuperar el orden, la seguridad y la normalidad, tan notoriamente conculcados".

Ha enfatizado que la entrada de miles de migrantes en Ceuta debe ser la última "avalancha" que "nos sorprenda inermes" y ha considerado "urgente" estabilizar la frontera "más expuesta" de forma permanente, porque además de española también es europea.

"Aquí solamente cabe la firmeza, porque la debilidad es y será siempre provocadora", ha proclamado Aznar antes de echar en falta una política exterior por parte del Gobierno "que no deje aislada a España a merced de cualquier extorsión" y "sin aliados con los que contar en las crisis".

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En su opinión, la preocupación ahora debe estar en "lo que piensan y sienten los ceutíes" y no en "lo que se piense o se diga al otro lado de la frontera", en referencia a Marruecos.

En su intervención, precedida de otro discurso en el que Vivas ha alabado la defensa que el expresidente siempre ha hecho de Ceuta y los ceutíes, José María Aznar ha añadido que el "completo cambio de rumbo en la dirección política del país" que ve necesario debe permitir "despejar todas las incertidumbres que nublan el presente de Ceuta" y también de Melilla, a la que ha incluido en sus reflexiones.

"Ceuta es España, el futuro de Ceuta es el futuro de España”, ha concluido su discurso, aplaudido por los asistentes, entre ellos su esposa, Ana Botella, con la que ha viajado hasta la ciudad autónoma.