¿A la caza de “PPAyuso”? (La caída de la emperatriz de Chamberí)

Hace meses hablábamos de que más que chorradas, diríamos mejor las imbecilidades de “PPAyuso”. Sí, esos exabruptos o groserías, que al dictado de M.A.R. (su jefe de gabinete, M. Ángel Rodríguez) nos recita cada mañana desde su tv, Telemadrid, o en la Asamblea de Madrid. Y también en redes sociales, sitio ideal para soltar sus atolondradas teorías.

Y ahora, hartitos de esas chorradas, la cúpula del PP ha emprendido la caza de Ayuso para aniquilarla en las próximas elecciones, pues ya no les es tan positiva y atrayente, sino que es un lastre total.

Y para eso, Feijóo ya tiene sus sucesoras femeninas en la cúpula popular, como Ester Muñoz (ya aspira a algo más que ser la pareja vocera del dóberman Tellado). Otra reivindicada ahora es Cayetana Álvarez de Toledo. Y vuelve a la palestra de la “vocería” pepera “Cucarra”.

El PP está dejando “caer” a Ayuso como se hizo antes con “Fracasado”. Y en esta caída también está incluido el inaguantable MAR.

“PPAyuso” nunca había tenido tanto poder, pero jamás se había enfrentado a una época con tantas señales de desgaste. Ella ya no podrá gobernar Madrid porque ya no es referente nacional del PP en la Comunidad y más allá de Madrid, tampoco.

Insiste la “PPAyuso” en injuriar a Pésanchez, diciendo eso de “perrosánchez”, “chorizo”, “me gusta la fruta” y a la calle, y a prisión, etc.

¿Pero, aparte de insultos, qué aporta esta dictadorzuela al electorado del PP y a la ciudadanía madrileña?

Sin embargo, en la fachería de Madrid genera muchas risas, cachondeo y ¡viva la madre que parió a Ayuso! Tiene muchos fans, más cerca de VOX que del PP clásico, conservador, no el de Feijóo, ni de lo ´voceros´ M. Tellado y doña Cuca.

PPAyuso nunca había tenido tanto poder, pero jamás se había enfrentado a una época con tantas señales de desgaste

Es evidente que la emperatriz de Chamberí, con mando en Madrid y por encima de PPalmeida, tiene sus horas contadas políticamente.

Ya hace días, varios diarios anunciaban que “Ayuso quiere certificarse como la única voz legítima de la derecha dura y de una parte de la extrema derecha.” Efectivamente no desea simplemente que Vox se debilite… Quiere hacerse con un montón muy significativo de sus electores y de sus demandas cercanas al fascio. Un PP duro más alejado de su conservadurismo tradicional. Y eso, a Feijóo le duele y le espanta.

Le salpican los escándalos de sus gestores en varios temas como el sanitario, metiéndose en el sistema público de salud, favoreciendo a los que se enriquecen a costa de la salud de los ciudadanos.

No olvidemos los muertos en las residencias durante el COVID por su malísima gestión.

Influye descaradamente en los juzgados de la Audiencia de Madrid y en el Colegio de Abogados, a favor de su pareja [o expareja], con su poder en lo judicial y en la política de Madrid. Sí, porque es un ´chorizo´ recalcitrante. Y encima “chulea” de su novio Alberto González Amador, presunto defraudador de más de 350.000 euros a Hacienda entre otras fechorías fiscales.

Además de la sanidad pública, también las enseñanzas públicas, especialmente las universidades madrileñas, las "pauperiza" hasta el extremo.

“PPayuso” riega abundantemente con publicidad las radios y medios de comunicación de derechas, y beneficia a algunos obispos, y especialmente a empresarios de su “cuerda.”

Y es que el clan Ayuso, con ella como dictadorzuela de “Chamberí", (además de “emperatriz” facha), ha buscado siempre potenciar el bloque reaccionario (su línea dura “pepera” y de Vox).

Ahora, hace pocos días, ella, “PPAyuso”, ha aparecido en una visita al municipio de Villa del Prado que no estaba en su agenda y en la que no hubo preguntas de la prensa. Su intervención se ha basado en dos cosas: anunciar más ayudas para la reconstrucción de los incendios y cargar contra el Gobierno. Primero ha anunciado que el Gobierno regional está preparando una nueva convocatoria de ayudas para agricultores y ganaderos, entre otras medidas.

Se ha metido en temas que no son de su incumbencia como Pta. de la Comunidad Madrid y arremete: "En otro orden de cosas, sobre política nacional, ya que estamos en medio de esta terrible crisis que está sufriendo Ceuta, lo que queremos decir es que el desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras y su política de inmigración descontrolada ataca también a la Unión Europea". Con toda desfachatez se mete en temas políticos nacionales e internacionales del Congreso, el Senado y del Ejecutivo de la nación.

Tras este balance inédito, se ha retirado sin dejar que hubiera preguntas de la prensa sobre la venta del ático en Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid hace solo tres meses, y de otros temas sobre ella y su pareja (sus líos con Hacienda y en los Tribunales), o de la precariedad de la Sanidad y Educación públicas de Madrid, etc. etc. O sea, no habló de lo suyo, que de eso no dijo ni pío. Además, critica sin ton ni son a la prensa progresista porque dice la verdad de sus “trapos sucios”.

De nosotros depende pararla o consentirla. Las fuerzas progresistas deben dar a “PPAyuso”, y a sus secuaces, una respuesta contundente, en la calle y en las urnas.

De los problemas de Ayuso (y su pareja) en los juzgados no sabemos nada. Y eso que la compra del ático por la Comunidad de Madrid para Ayuso no fue para ser oficina sino para vivienda de ella (gratis). Fue un pelotazo.

Al igual que en el caso Montoro, que el juez que le investiga se equivoca y amplía el caso un año, pese a que sólo puede prorrogarlo seis meses. La investigación a Equipo Económico lleva ya ocho años, siete de ellos bajo secreto, sin que el magistrado Rus haya llamado aún a declarar al exministro Montoro después de ¡¡8 años de instrucción judicial!!

¿Será fallo del juez Rus, o negligencia? Que el estricto CGPJ, con los progresistas, le penalice, a ver si aprende.

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Angel Lozano Heras es socio de infoLibre.