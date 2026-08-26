La Delegación del Gobierno en Ceuta niega haber recibido avisos de la entrada masiva

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha asegurado este martes que no recibió ningún informe que advirtiera de lo que iba a suceder el pasado 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes en la ciudad, y ha precisado que únicamente recibió información diaria sobre el incremento de llegadas por vía marítima.

La Delegación ha respondido así a las declaraciones realizadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso y ha señalado que desde finales de julio transmitió por los canales establecidos los datos relativos al aumento de las entradas marítimas.

No obstante, ha subrayado que ninguno de esos informes permitía anticipar la magnitud de los acontecimientos registrados el 30 de julio, una afirmación que, según la institución, también ha sido reiterada este martes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Delegación del Gobierno ha defendido que la información que recibió antes de esa jornada hacía referencia al incremento progresivo de las entradas por mar, pero no contenía elementos que permitieran prever que se produciría la situación registrada posteriormente.

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Asimismo, la institución ha querido dejar claro que carece de competencias sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que, según ha recordado, dispone de sus propios mecanismos y canales de comunicación con las distintas autoridades.

"Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio", sostiene el comunicado difundido este martes.

La institución ha insistido en que los datos que sí fueron comunicados desde finales de julio se referían exclusivamente a la evolución diaria de las entradas por vía marítima y fueron trasladados a través de los cauces correspondientes.