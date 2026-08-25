El Gobierno reforma la ley de asilo y de extranjería tras la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno ha dado luz verde este martes a los anteproyectos de ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería con un "enfoque garantista" de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y con el objetivo de responder "mejor" a la "nueva realidad del fenómeno migratorio".

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta ambos anteproyectos para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo que se aprobó en 2024, según ha informado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las iniciativas, aprobadas tras la crisis migratoria ocurrida en Ceuta con la entrada de miles de personas migrantes el 30 y 31 de julio, buscan contar "con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y garantista que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir las garantías de personas solicitantes y beneficiarias".

Marlaska ha avanzado que, entre los cambios de esta nueva ley de asilo, se "actualiza" y "precisa" las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria, y se incorporan de forma expresa realidades como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

Un nuevo procedimiento de solicitud de asilo en frontera

Respecto a la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, el titular de Interior ha detallado que la futura ley distingue entre el procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses.

Además, se fija un nuevo procedimiento de frontera, previsto en el reglamento de la UE y de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante los cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.

Esta medida, ha añadido, es una cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal en el país y facilita su retorno en caso de denegación de la petición de protección internacional.

La figura del triaje en la ley de extranjería

La reforma de la ley de extranjería modifica materias que afectan a derechos fundamentales e incorpora la figura del triaje, es decir, el proceso de recogida de información de las personas migrantes que entran en España sin haber sido sometidos a los controles fronterizos.

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Un control que incluye, según ha explicado el ministro, un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.

Aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días para el triaje —un procedimiento obligatorio para los Estados miembros—, en España seguirá el plazo de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial, para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para ello.

Marlaska ha garantizado que la reforma incorpora los preceptos del pacto europeo que impiden la entrada de personas que llegan de manera irregular y que no tienen derecho a protección internacional, con un procedimiento que tiene un plazo máximo de tramitación de 12 semanas.