La economía va bien y a no pocos españoles les va bien o muy bien

La economía española sigue demostrando tiempos de bonanza. El Ibex 35 ha alcanzado el 26 de octubre de 2025 un máximo histórico, 16.087 puntos, situando a la bolsa española como la tercera que más ha crecido a nivel mundial, un 38%.

Por cierto, que la empresa que más se revaloriza es Indra, un 190%, debido a las expectativas de su sección de defensa, para que veamos por dónde van los tiros.

Las compañías del Ibex distribuirán en 2025 más de 35.000 millones de euros en dividendos y superarán los 42.000 millones en 2026, un 31% más que los 32.200 millones abonados en 2024, según informa Cinco Días basándose en el consenso de Factset.

El Banco de Santander ha anunciado el 29 de octubre un incremento de sus beneficios de un 11% respecto a 2024 (10.000 millones de euros). Sin embargo, algunos dicen que la economía va bien, pero que a los españoles les va mal. La afirmación es una verdad a medias; lo cierto es que a no pocos españoles les va bien o muy bien y a otros muchos les va mal o muy mal.

Mientras se ponga el foco exclusivamente en los que sufren las consecuencias de una distribución desigual de la riqueza, se olvida y se oculta a los que sí se benefician de la buena marcha de la economía, muchas veces a costa de los otros.

Los datos de 2024

En 2024, las empresas españolas obtuvieron un resultado positivo antes de impuestos de 338.000 millones de euros.

Las rentas de capital crecieron un 22,6% con respecto a 2023. Un total de 91.081 millones de euros se distribuyeron ese año, por rendimientos de capital (30.767 millones de euros por rentas de capital mobiliario; 28.810 millones de euros por ganancias patrimoniales; y 31.504 millones de euros por ingresos de alquileres), según los Informes Anuales de Recaudación de la Agencia tributaria de los años 2023 y 2024. Las rentas de trabajo crecieron un 7%.

Es indudable que gran parte de las rentas de capital acaba en los bolsillos de accionistas, directivos, profesionales, inversores, intermediarios financieros y legales, asesores y arrendadores.

Si nos fijamos en los 31.504 millones de euros obtenidos por arrendamientos, hay que recordar que en España existen 2,5 millones de propietarios individuales arrendadores, la mayoría de ellos de una sola vivienda y que se distribuyen por todas las escalas de niveles de ingresos. Es una fuente de ingresos que no ha dejado de crecer, mientras que la vivienda se ha convertido en un auténtico problema para conseguir un nivel de vida digno para muchas familias. No estoy diciendo que el origen del problema de la vivienda esté en los propietarios individuales. La crisis de vivienda, hoy clave para el futuro de nuestra sociedad, exige un artículo más amplio que este comentario, pero no hay que olvidar que la venta y alquiler de viviendas se está convirtiendo también en un sustancioso negocio para inmobiliarias, agencias de alquiler, fondos buitre y todo tipo de intermediarios.

Lo que reflejan las encuestas

Que existen españoles a los que les va bien y otros a los que no se está reflejando en los resultados de algunas encuestas actuales, en lo que los españoles contestan cuando se les pregunta sobre estos asuntos. Se van a detallar resultados del Barómetro del CIS de octubre de 2025 (variables socioeconómicas), del Termómetro 5D de la consultora 40db y Cinco Dias, y de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2024.

El Barómetro del CIS (no se trata de opiniones electorales) detalla la apreciación personal de los encuestados sobre su propia situación económica, y los ingresos declarados del hogar de los mismos entrevistados.

La apreciación personal sobre su situación económica (muy buena, buena, regular, mala y muy mala) se pregunta a los miembros de 14 grupos profesionales (desde directivos hasta miembros de Ocupaciones Elementales pasando por agricultores y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad). La muestra tiene un total de 4.029 participantes.

El grupo que mejor valora su situación económica es el de profesionales y científicos (mejor que los directivos). El 85,8% considera que su situación económica es buena o muy buena, frente al 10,11% que considera que es mala o muy mala.

Una política fiscal progresiva y una negociación colectiva adecuada a las ganancias de las empresa serán signos evidentes de un Gobierno progresista

Por el contrario, el grupo encuadrado en ocupaciones elementales registra un empate entre los que consideran su situación buena o muy buena y los que la consideran mala o muy mala (45% en ambos casos).

Todos los grupos restantes superan la apreciación de buena o muy buena sobre la contraria con resultados diferentes. Con el 81% en el caso de las fuerzas armadas y seguridad y jubilados; este porcentaje baja al 61% entre oficiales, operarios y artesanos y al 56,5% entre agricultores, ganaderos y pescadores.

Ingresos netos mensuales por hogar

El barómetro divide en seis grupos los niveles de ingresos (más de 5.000 euros mensuales; desde 3.901 a 5.000; desde 2.701 a 3.900; desde 1.801 a 2.700; desde 1.101 a 1.800; y menos de 1.100 euros) .

El 7% declara más de 5.000 euros mensuales, mientras que el 13,3% declara menos de 1.100 euros.

Agrupando todos los resultados en tres niveles resulta que el 38% de los entrevistados percibe entre 2.701 y más de 5.000 euros; el 21% percibe entre 1.801 y 2.700 euros y el 13%, menos de 1.100 euros, datos que en mi opinión reflejan un cuadro bastante aproximado de la realidad española.

Los que ahorran, los que sobreviven y los que lo pasan muy mal

El Termómetro 5D de la consultora 40db de octubre de 2025 está dedicado a las apreciaciones de los entrevistados sobre la situación económica general, pero también hace preguntas directas sobre la personal. Estos son los resultados: el 56% de los entrevistados manifiesta que ahorran; el 32%, que apenas llegan a fin de mes, y el 11,55%, que tienen que tirar de ahorros o endeudarse (la muestra es de 4.000 personas).

La encuesta de presupuestos familiares

Refleja el gasto anual de las familias en vivienda, agua, alimentos, electricidad, ocio, etc.; es decir, todo lo que un hogar necesita para vivir.

El gasto medio por hogar en 2024 fue de 34.044 euros, pero como todas las medias puede ser engañoso. Cuando se examina el gasto, también medio por quintiles de ingresos, se comprueba que las familias con menos ingresos tienen un gasto medio de 17.610 euros y las de mayores ingresos un gasto medio de 58.272 euros. Datos que se dejan a la consideración del lector.

Reflexiones obligadas

Hay un porcentaje importante de españoles, en torno al 38%, que gozan de una situación económica en sus hogares que se puede calificar de buena o muy buena, sobre todo entre estos últimos, si sus ingresos proceden mayoritariamente de rentas de capital mobiliario o inmobiliario.

En un momento de economía boyante y de situación económica excepcional para no pocos, debería haberse puesto en marcha una política fiscal redistributiva destinada a acabar con las situaciones de pobreza o riesgo de pobreza de aproximadamente un 13% de los hogares, datos que se deducen de las encuestas citadas y que coinciden con las ofrecidas por Eurostat.

También para aliviar y mejorar la situación del aproximadamente el 35% de los hogares cuyos ingresos sólo les permite llegar a fin de mes con mucho esfuerzo. Por no hablar de ese exiguo aumento del 7% de las rentas de trabajo frente al de 22,6% de las rentas de capital. Otra negociación colectiva es posible.

Una política fiscal progresiva y una negociación colectiva adecuada a las ganancias de las empresa serán signos evidentes de un Gobierno progresista.

_____________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.