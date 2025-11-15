¿Hay que conmemorar la proclamación de Juan Carlos como rey el 22 de noviembre de 1975?

El próximo 22 de noviembre de 2025 se cumplen los 50 años de la proclamación de Juan Carlos de Borbón y Borbón como rey de España, dos días después de la muerte de Franco.

En aplicación de la Ley de Sucesión de 1969, que exigió al entonces príncipe jurar las leyes fundamentales del franquismo y guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional, el proclamado rey pasó a ser el Jefe del Estado español a la muerte de Franco, pero cabe preguntarse ¿qué tipo de jefe de Estado?

Ha habido reyes de estados fascistas o dictatoriales, como el rey Víctor Manuel III de Italia durante todo el periodo fascista, (nuestro más fiel camisa negra, decía de él Mussolini) o el rey español Alfonso XIII durante la dictadura de Primo de Rivera.

En el acto de proclamación como rey, Juan Carlos volvió a jurar, sobre los Evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales franquistas y guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional, es decir, el nuevo rey pasaba a ser el jefe de un Estado autoritario, de una dictadura, era un rey franquista; y es lo que fue hasta la aprobación de la Constitución en 1978.

El 22 de noviembre de 1975 la monarquía borbónica recuperó sus prerrogativas después de 44 años, por concesión de Franco, quien creyó asegurada así la continuidad de su régimen

El nuevo rey pronto comprendió, si no lo sabía ya cuando juró las leyes franquistas, que el futuro de la monarquía estaba asociado a la apertura democrática que la sociedad española y el entorno europeo demandaban.

El ahora rey emérito propició e hizo posible sin duda la Transición, cuyo resultado se convirtió en la mejor garantía para la continuidad de la monarquía. Sin embargo, en el periodo transitorio fue un jefe de Estado con amplios poderes, y nombró gobiernos que reprimieron duramente las luchas por las libertades y la democracia de trabajadores, estudiantes y ciudadanos.

El 22 de noviembre de 1975 la monarquía borbónica recuperó sus prerrogativas después de 44 años, por concesión de Franco, quien creyó asegurada así la continuidad de su régimen.

Se trata de una fecha y una proclamación que sin duda puede celebrar la Casa Real, por la recuperación de la monarquía, y los monárquicos irreductibles, pero no el conjunto de la sociedad española y destacadamente los demócratas que tuvieron que luchar y sufrir para que el rey franquista se convirtiera en constitucional.

Así que no, en mi opinión de ciudadano, no hay nada que celebrar ni conmemorar el 22 de noviembre de 2025. El hecho de que el rey proclamado hace 50 años haya abdicado facilita el olvido. El 6 de diciembre próximo celebraremos la aprobación de la Constitución.

________________________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.