¿Imputación al presidente 'Pésanchez'?

Eso lo están deseando todas las fuerzas mediáticas, políticas y judiciales de la derecha y ultraderecha. Están como locos para imputar a Pésanchez como responsable político en el caso Leire Diez.

Sin embargo, según la UCO, el hasta ahora único jefe la trama criminal en el PSOE es Santos Cerdán. Pero este niega su implicación en el caso Leire y acusa a la UCO de “destrozar personas”. El ex secretario de Organización del PSOE emite un comunicado en el que defiende que no hay ningún “mensaje o comunicación” que sustente su participación en dicha trama.

El magistrado emérito Martín Pallín estalla contra el caso Leire y deja una frase que sacude España: “si la imbecilidad fuera delito, les impondría la pena máxima”. No es una declaración de un tertuliano ni un comentario improvisado en redes sociales. Todos sabemos que estas palabras son de un magistrado emérito del Tribunal Supremo, una de las voces más reconocidas del ámbito judicial español.

Esta frase, cargada de ironía, esconde una crítica demoledora a lo que, según las investigaciones conocidas hasta ahora, “habría sido una presunta operación destinada a obtener información sensible relacionada con causas judiciales que afectaban al entorno político del PSOE.”

Martín Pallín no solo puso el foco sobre Leire Díez y Santos Cerdán, sino que también abrió una reflexión mucho más profunda sobre los límites entre política y justicia, sobre el deterioro de la confianza institucional y sobre la creciente sensación de que España vive atrapada en una batalla permanente donde tribunales, medios y partidos políticos parecen moverse dentro del mismo campo de combate.

Por otro lado, el exjuez Baltasar Garzón afirma: "Sí existe el lawfare”. (Ya saben, lawfare es el uso estratégico o instrumental de los procedimientos legales y judiciales para atacar, desprestigiar o neutralizar a un oponente. Consiste en utilizar las instituciones de justicia con fines políticos o de interés –judicialización de la política–). “Hay que poner nombre a las cosas para poder evitar que sucedan". El magistrado publica 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (Planeta), un ensayo en el que alerta desde las conspiraciones judiciales hasta las consecuencias que tienen las políticas de Donald Trump o los bulos.

Y así sucede con el último caso de Leire Diez, que es un buen ejemplo de ello.

Y sigue Baltasar Garzón: "La derecha cree que el poder es suyo y sigue con códigos de la dictadura". El libro reflexiona sobre el auge de la ultraderecha y llama a los progresistas a frenar su avance.

Y en los autos contra el PSOE, vemos demasiadas coincidencias en investigaciones, a la vez, sobre Zapatero, sobre Pésanchez, su mujer, su hermano, sobre el partido socialista, etc.

Continúa Garzón: "Con este sistema judicial no me apetece en absoluto formar parte del ejercicio de la profesión de juez. No cuestiono la sentencia. Ya recurrí al Tribunal Constitucional y no se me hizo caso, pero el comité de derechos humanos de la ONU ha dicho que los efectos se tienen que reparar.” “Si no lo entiende así el Tribunal Supremo, volvemos a un problema grave: la interpretación en materia de derechos humanos de la justicia española es más que cuestionable".

“La presunción de culpabilidad de Zapatero es grave. Si se imputa un tráfico de influencias, habrá que demostrar que ha existido; mientras tanto, deberíamos ser prudentes a la hora de calificar, no por tener relación con Venezuela ya es malo, mientras que tenerla con el señor Donald Trump es palabra de dios". Y en el caso de la imputación a Pésanchez nos parece una medida exagerada. “Y es que las investigaciones de la UCO no son autos de fe”.

Silvia Intxaurrondo: "El teniente coronel Balas está en las investigaciones del hermano del presidente del Gobierno, en la de Leire Díez y en la del FGE. Todo el respeto para su trabajo, pero ha cometido errores de bulto. Es importante también conocer la relación de los investigados, los investigadores... Y también de un historial de ciertos errores en la investigación".

El periodista E. Ekaizer ratifica que “los informes de la UDEF sobre Zapatero son una buena novela de clase B. El auto del juez trata de mejorar la chapuza que es el informe de la UDEF. Una cosa muy ordenada, pero sin indicios…”

Jordi Nieva, experto en Derecho procesal: "…Y que los protagonistas siempre sean los mismos, y que además coincidan en las mismas fechas toda una acumulación de informes. ¿Pero no hay más investigaciones dentro de la UCO? ¿Cómo es posible que se hayan acumulado tantísimos informes con el mismo trasfondo político en las mismas fechas?

Criticar a jueces no es ir contra la justicia. Y la derecha y ultraderecha, le siguen sus consejos al pie de la letra

En su sede de Ferraz, los socialistas estudian emprender acciones legales contra Leire Díez por el daño hecho al PSOE y a sus dirigentes.

En ese sentido Patxi López ha asegurado que 𝗹𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁𝙖́𝗻 “𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗵𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀” y ha calificado toda la controversia del caso Leire como un montaje “mediático-policial”.

Según el dirigente socialista, existe una estrategia orientada a desgastar al PSOE mediante informaciones y acusaciones que, a su juicio, buscan perjudicar políticamente a la formación.

¿Será verdad? ¿Es una casualidad judicial o doble rasero? Marta Nebot ha sacudido el panorama político español al señalar lo que considera la pieza clave que conecta tres de los casos más controvertidos del momento: el del novio de Ayuso, el de Begoña Gómez y el del hermano de Sánchez. Su análisis ha reabierto un debate incómodo sobre los criterios aplicados en cada investigación y está provocando una auténtica tormenta de reacciones en el ámbito político y mediático.

Javier Aroca es tajante en Mañaneros 360 (TVE 1) con cómo los informes policiales se convierten en titulares antes de ser asumidos por el juez: "No son ni siquiera indicios, es una interpretación de la policía judicial. Faltaría que lo asuma el juez".

Y añade, advirtiendo: "Se destruye la presunción de inocencia. Esto deberíamos planteárnoslo todos, especialmente los que nos dedicamos a la comunicación".

Joaquim Bosch lanza una advertencia que sacude el debate judicial: “si se filtra, es porque alguien quiere que se filtre”. Bosch puso el foco sobre una realidad que desde hace años preocupa a numerosos juristas: la existencia de una cultura de filtraciones selectivas que puede alterar la percepción pública de una causa mucho antes de que exista una sentencia.

Su advertencia llega en un momento especialmente delicado. Las investigaciones que afectan al entorno del PSOE, incluidas las relacionadas con Begoña Gómez y David Sánchez, ocupan titulares de manera constante y se han convertido en uno de los principales ejes de confrontación política entre Gobierno y oposición.

¿La Justicia es igual para unos que para otros?

No, y uno de los casos más asombroso y vergonzante es que el magistrado Antonio Viejo, que aparece en las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo, según figura en informes de Asuntos Internos de la Policía, ha mantenido atascada durante medio año la causa que investiga a Alberto González Amador. La pareja de Isabel Díaz Ayuso está investigado por dos presuntos delitos de fraude fiscal, uno de falsificación documental y una rama abierta por corrupción en los negocios y administración desleal. Y este proceso se retrasa desde hace tiempo sin causa especial ni justificada. Está colapsada la investigación, pero no es entendible que una diligencia que se suele resolver en 4 ó 5 días haya llevado más de 6 meses para resolverse, afirma el catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urías.

El periodista Iñaki Gabilondo afirmó hace tiempo —y en repetidas ocasiones— que "la Justicia en España no es ciega, sino tuerta, y que ve muy bien por un solo ojo: el derecho". Y afirma Gabilondo que una cosa es la independencia —que parece garantizada—, otra es la imparcialidad y otra es que todas las resoluciones judiciales son criticables. Y criticar a jueces no es ir contra la justicia. Y la derecha y ultraderecha le siguen sus consejos al pie de la letra.

Para contrarrestar esto Aznar repite su famosa frase: “El que pueda hacer que haga”. Eso es muy grave, con lo que tiene que callar él. No tiene autoridad moral un tipo que da lecciones sobre cómo hay que actuar frente a la corrupción o sobre la mentira. Él, Aznar, ha sido el mayor mentiroso de este país". Mintió con un atentado para intentar ganar unas elecciones. Él mintió premeditadamente”.

Pero Pésanchez afirma rotundamente: "nunca he conocido ni nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez”.

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Angel Lozano Heras es socio de infoLibre.