Si usted tuviera una empresa, ¿contrataría a Mazón como trabajador, como asesor o como lo que sea?

Si Mazón quisiera comprar sus productos, ¿se los vendería si no paga por anticipado o, como muy tarde, al contado?

Si usted tuviera que comer en un restaurante, ¿elegiría uno en el que sabe que Mazón trabaja de camarero?

¿Entraría usted en la ferretería de Carlos Mazón si tuviera que comprar unos alicates?

Yo lo haría, pero solo si fuera masoquista. O investigador de las aberraciones a las que puede llegar el comportamiento humano.

Si usted fuera Feijóo, ¿propondría a Mazón para formar parte de cualquier candidatura del PP, incluso en los últimos puestos?

Y si usted fuera dirigente del PP y sabe que Feijóo quiere proponer a Mazón para formar parte de una candidatura, ¿dejaría de advertir que eso les hará perder miles de votos?

Yo también, pero solo si estuviera podrido por dentro y por fuera.

Cualquier futuro de Mazón, personal o político, está condenado al fracaso. Por eso, atrapado en su error al apoyarlo hace un año, Feijóo sigue sin retirarle su confianza.

Sospecho que tal cosa ocurre por dos motivos inconfesables que, por eso mismo, son tan cobardes y despreciables como lo es Mazón y que terminarán convirtiendo al propio presidente del PP en alguien despreciable y cobarde.

El primero, para que sean los valencianos quienes le sigan pagando el sueldo y, por tanto, envenenándose de Mazón al no demostrar la fuerza suficiente para echarlo.

Y el segundo, para mantener callado al propio Mazón porque en la calle, sin la protección que disfrutan los políticos de su especie, solo podría aceptar mucho dinero, que quizás el PP ahora no tiene disponible ni en negro, para largarse millonario de España tras firmar un pacto de silencio al estilo de la mafia.

Pero es muy probable que Feijóo no esté en condiciones de presentarle a Mazón una “oferta que no pueda rechazar”.

En cambio, me pregunto, ¿podría haber aceptado Feijóo la oferta imposible de rechazar que un Mazón desesperado, pero por lo mismo atrevido, le presentó en algún momento, quizás hace poco menos de un año?

Sería una propuesta sutil y a base de sobreentendidos de la que, por supuesto, no nos habríamos enterado. Pero encaja con el desarrollo de los acontecimientos.

Porque, mientras tanto, han transcurrido 365 días que han ido degradando la democracia de manera asquerosa. Hay que tener en cuenta que millones de personas no entran en detalles sobre competencias y responsabilidades de unos y de otros y, en este totum revolutum, castigan a todos los que se acercan a Mazón, aunque sea por la obligación institucional de coincidir en un funeral de Estado al que, en mi opinión, las víctimas deberían haber comunicado a los organizadores que no acudirían. Porque habían avisado con tiempo de que no querían que Mazón estuviera.

Si Feijóo hubiera desautorizado a Mazón desde el primer momento, ni los incendios del verano habrían ocasionado tanto desastre ni los cribados de las mamografías en Andalucía provocarán la futura pero pronta sangría de votos al PP andaluz porque una parte del electorado, tan irracional como rabiosa, apostará por quienes buscan acabar con la sanidad pública.

De este río más revuelto que nunca, quienes conseguirán mejores pescadas serán ese “él” y esa “ella” que decidieron no acudir al funeral y que luciera su ausencia. Incluso aunque los trece escaños que “él” tiene en las Cortes valencianas sigan manteniendo a Mazón en la presidencia.

En realidad, a “él” y a los suyos, aunque estén en los parlamentos porque se presentaron a las elecciones, consolidar las libertades políticas es la última de sus prioridades.

Y los fracasos de quienes gestionan la democracia desde los ejecutivos, la mayor de sus satisfacciones.

Por eso ordenó romper los gobiernos de coalición que mantenía con el PP en varias Comunidades Autónomas. Fue en julio de 2024 y la demoscopia no está diciendo que se haya equivocado.

Domingo Sanz es socio de infoLibre.