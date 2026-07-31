Negocios Ayuso, S.A.

Cinco mil millones de euros para Quirón, una empresa de la sanidad privada que da cobertura y le pone despacho al novio. Por orden y mando de doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, Quirón abonó 4, 4 millones de euros en comisiones a su novio. El comisionista compró una empresa a la señora del pagador del novio para utilizarla, presuntamente, para defraudar a la Hacienda Pública con facturas falsas: casi 400.000 euros de otros 2 millones de euros cobrados por el novio de la presidenta, mientras ella se beneficiaba de unos ingresos presuntamente turbios. ¿No vio nada raro, señora presidenta, en tanta fortuna, tanto lujo y tanto derroche?

El PP sigue aplaudiendo los recortes y, para poner la guinda a las presuntas corruptelas peperas con las privatizaciones de la sanidad pública en toda la Comunidad de Madrid, la diosa Ayuso nombra a una empleada de Quirón, ojo, consejera de Sanidad para controlar, como comisaria política de la empresa, los pagos destinados a Quirón año tras año desde su nombramiento. Por todo el morro y sin despeinarse, doña Isabel Ayuso y su dedo dictatorial de los recortes son un peligro. El desmantelamiento de lo público continúa para hacer negocios varios junto a sus clanes de los pancetas, pocholos y chorizos. Y no termina ahí.

Los centros de educación pública soportan 40 grados de calor durante todo el mes de junio de 2026 y, desde la chulería y el confort de su despacho en la Puerta del Sol, la presidenta se ríe de las familias de toda la Comunidad de Madrid, generándoles agobio y sufrimiento al obligarlas a asistir a clase con esas temperaturas y sin aire acondicionado. ¿Nadie ve la maldad de la señora Ayuso y el abandono de los miles y miles de alumnos de la pública con 40 grados de calor? Además, no le da la gana invertir en un plan de climatización de los centros de enseñanza pública, uno a uno. Así lo dice la presidenta del ciudadano privado, después de transferir miles de millones de euros a la empresa que paga las comisiones de su novio.

Doña Isabel Ayuso, debe muchas explicaciones al pueblo de toda la Comunidad de Madrid

La prepotencia, la irresponsabilidad y la vaguedad quedaron bien claras. Así lo dijo, sin vergüenza, el consejero de la incultura de la Comunidad, ejemplo de la incapacidad en la gestión de lo público, al asegurar que no invertirá ni un solo euro en climatizar todos y cada uno de los centros públicos. El alumnado de la pública está abandonado; los profesores, las profesoras y resto de personal están solos. Y lo más grave es que no hay señales de que se vaya a solucionar lo que, en 30 años de destrozos del Partido Popular, no ha sido capaz de modernizar. Lo han llevado hasta el hundimiento por ideología y por estrategia política. Que no te engañen: están vendiendo lo público. Primero lo hunden y después llaman al socio empresario del PP para forrarse a costa de lo público. Esa es la doctrina público-privada: negocio para la privada a costa de la pública.

Doña Isabel Ayuso debe muchas explicaciones al pueblo de toda la Comunidad de Madrid. Además de las fechorías de su novio, debe contestar: ¿Desde cuándo sabía los negocios oscuros de su amado, si usted paga su nómina indirectamente a través de la Consejería de Sanidad a Quirón? ¿La famosa cena de los chanchullos en León con los directivos de Quirón era para preparar el despacho para su novio? ¿Quién pagó la cena?

Doña Isabel Ayuso, la acuso de ocultar los negocios privados de su amado con la Comunidad de Madrid, de manipular la verdad y de mentir desde la sede de la Asamblea de Madrid, el ágora del pueblo. ¿No siente vergüenza, señora?

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.