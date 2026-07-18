¿Que no hay 'lawfare'?

La derecha judicial, mayoritaria en la carrera, ha bloqueado las reformas judiciales del Gobierno al asegurar que buscan erosionar la imparcialidad judicial y hacer una justicia a su medida.

Y la mayoría de las encuestas afirman que los españoles no confían en la Justicia: el 65% considera que hay lawfare, y que algunos jueces, fiscales y asociaciones jurídicas lo ejercen como oposición al Gobierno progresista.

Y mientras tanto, el juez Peinado (“antoñita la fantástica”), tan campante. “Me voy de vacaciones... Punto pelota”. ¿Y a ver qué hace ahora B. Gómez? El que se va a “quedar en pelotas” es el CGPJ, ante las chorradas y decisiones del juez (¿) Peinado.

Y ahora tenemos al suplente de guardia, el juez Antonio Viejo. Sí, ese juez "viejo" conocido por los favores a Ayuso (a su pareja) y al PP madrileño. ¡La que le ha caído a B. Gómez, con estos dos cebollinos: un juez fanático incompetente y otro vago y tardón!

Nada, ir a ver a su hija a Londres, sí, pues Inglaterra es garantía jurídica (aunque ya no es UE). Pero a la cumbre de la OTAN, en Turquía, no, jajajaaa. ¿No es Turquía un país miembro de la OTAN? Sí y, de hecho, representa uno de los pilares militares más importantes de toda la alianza.

¿Begoña cual espía, va a escaparse con sus escoltas oficiales, y delante de todos los mandamases de la OTAN y militares? Ah, sí, se esconderá entre las tropas turcas al abrigo protector del presidente Erdogan, y su esposa Emina, que son muy amigos de Pésanchez y B. Gómez, jajajaaa…

¡Ay Viejo, ay Peinado, la que habéis liado! A gritos, con vuestras disparatadas decisiones judiciales, estáis diciendo que sí existe, aquí, un lawfare, un escándalo de padre y señor mío.

Sí, el CGPJ inició el proceso para expedientar a Peinado, pero ya sabemos de antemano que no van a hacerle nada, ni una simple riña. Se irá de rositas a su jubilación

El director de la Guardia Civil reconoció ante el DAO y el jefe de la UCO un oficio "prospectivo malintencionado" contra el hermano de Pésanchez. ¡Y Viejo y Peinado tan campantes, de vacaciones!

En cuanto a la causa que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, la Audiencia Provincial de Madrid tiene en sus manos revocar la decisión de que B. Gómez se siente en el banquillo ante un jurado popular. Este órgano, que ha redirigido la investigación de Peinado contra ella, tiene también pendiente la revisión de los recursos presentados por los imputados y la Fiscalía.

Y es que el Ministerio Público aniquila al juez Peinado, denunciando una instrucción “desproporcionada”, y reprocha al magistrado haber apoyado parte de sus argumentos en informaciones falsas y conjeturas sin respaldo jurídico.

Y ya la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida en sesión extraordinaria, aprobó emitir al Promotor de la Acción Disciplinaria del órgano el auto en el que Peinado adoptó dicha decisión para que valore si pudieran ser constitutivas de una "falta grave de desconsideración", prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sí, el CGPJ inició el proceso para expedientar a Peinado, pero ya sabemos de antemano que no van a hacerle nada, ni una simple riña. Se irá de rositas a su jubilación.

¿O habrá un valiente miembro del CGPJ que le pare los pies?

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.