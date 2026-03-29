De nuevo la Justicia y sus favores

Sé que hablar de la Justicia es arriesgado porque rápidamente te pueden tildar de rojo peligroso, pero creo que hay que decir las cosas claras. Porque soy consciente de que existen jueces que realizan su labor con mucha profesionalidad y neutralidad, pero lo que sale a la luz no es precisamente la bondad de las cosas. Las noticias siempre son las malas porque las buenas no son noticia.

Por eso me duele en el alma que veamos de nuevo un favoritismo enorme en muchos casos, pero el de Mazón hace estallar al más tranquilo. Anular el trabajo hecho por una jueza de verdad en el caso de la DANA para salvar al citado personaje es reírse de las víctimas y de toda España, que clama por que a este personaje se le elimine de la política. Obviamente mi primera queja sería contra el PP que ha obrado de manera incomprensible y que no entiende nadie, incluida mucha gente de su partido en voz baja. Feijóo se adapta a todo para lograr sus objetivos, influenciado por Aznar y Ayuso. Y quizá lo exprese demasiado claro, pero es que no se puede sentir otra cosa en una acción en que se ven los pasos conjuntos de la justicia y una ideología radical de la derecha más casposa de Europa. Unidos todos en centros que llaman mediáticos con periodistas obedientes, y bien que lo siento por algunos que supongo tienen que ceder a presiones por tener que pagar la hipoteca.

Lo quería decir claro y creo que lo he hecho. Perdón si molesto…