Para que la paz sea algo más que un cuento de palomas y globos...

¿Por qué razón las instituciones educativas del Estado, CCAA, ayuntamientos, diputaciones, no promueven y divulgan, apoyan —activamente— y con continuidad la conmemoración del Día Escolar de la No violencia y la Paz, cada 30 de Enero? ¿Por qué razón los medios no lo hacen tampoco con carácter general?

Se trata de una fecha reconocida en España desde 1964, también por las Naciones Unidas, en el aniversario del asesinato del Mahatma Gandhi, apóstol de la noviolencia en todo el mundo.

No estoy hablando —que también—, por supuesto, de la implantación en las aulas, con carácter obligatorio y para todo el alumnado, de la materia de Educación para la Paz, la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Cultura de Paz, con esta denominación o con cualquier otra que asegure el aprendizaje de los valores cívicos y democráticos en las escuelas e institutos.

Que miles de niñas y niños trabajen la solución pacífica de los conflictos en las aulas (...) ¿no interesa? ¿Aunque solo sea un día?

Dediqué, no en solitario, claro, toda mi vida profesional de maestro y profesor a hacerla una realidad práctica en los centros escolares en los que estuve y en otros donde fui a impartir y compartir cursos de formación del profesorado en servicio y también charlas con el alumnado, desde los años 80 hasta mediados los 2000, como miembro, directivo o presidente del Seminario Gallego de Educación para la Paz, muchos años, la verdad. Con muy pocos apoyos institucionales, algunos sí, muy puntuales, esporádicos diría yo, y menores aún de los medios de comunicación y de difusión en Galicia, con alguna excepción.

Hoy resisten, contra viento y marea, colegios, profesorado, padres y madres, empeñados en promover la fecha con actividades muy diversas que tienen, lamentablemente, muy poco tratamiento en los media, incluso en los locales. ¿Por qué pasa esto?

Quizás no sea importante, no interese objetivamente a nadie, estará pasado de moda, formará parte de esa cultura "woke" que tenemos que silenciar y ocultar como mandan las normas y costumbres que irradia el imperio... Que miles de niñas y niños trabajen la solución pacífica de los conflictos en las aulas, la No violencia, la cooperación, la convivencia, los Derechos Humanos, ¿no interesa? ¿Aunque solo sea un día?

No puedo creerlo. Tienen que existir otras razones.

Desidia, desinterés, apatía, incomprensión... ¿O es que ven la Educación para la Paz y los Derechos Humanos como un peligro en tiempos de rearmamentismo general y moral en todo el mundo?

El "buenismo" que amenaza no sé qué orden.

Tengo que felicitar públicamente y desde aquí a todo ese profesorado que, contra todo, sin apenas apoyos, mantiene viva la llama de la Educación para la Paz cada 30 de Enero y todos los días del año en su práctica docente, sin comprensión, incluso con la oposición de los colegas. Mis felicitaciones, junto con el ánimo para seguir, aunque sea solas.

Así empezamos algunos, muy pocos, a principios de los 80 del siglo pasado, solos, pero convencidos de su necesidad. Como ahora...

____________________

