Pedro Sánchez ya ha vencido a Donald Trump

El martes intervino Trump en la ONU para insultar a quienes se atreven a incumplir todas y cada una de sus órdenes, pero terminó “a la altura del betún” cuando supimos que Jimmy Kimmel había regresado a su late show para recuperar la libertad de expresión que la ABC le había secuestrado, un sacrificio en la pira de los egos del presidente multimillonario que no se atrevieron a rechazar.

La prueba de que tal regreso del humorista no es producto de un acuerdo bajo cuerda es que a Trump le ha faltado tiempo para volver a amenazar a diestro y siniestro, sin duda más histérico aún tras el enfrentamiento que acababa de mantener contra la escalera mecánica del edificio de la ONU que osó averiarse mientras él y su esposa la pisoteaban, extraña manera de honrarla.

Pero resulta que, cuando Trump estaba preparando su discurso en la ONU de ayer, 23 de septiembre, sabía perfectamente que el muy atrevido y calculador Pedro Sánchez había decidido que Felipe VI sería el encargado de pronunciar este miércoles, día 24 y a las 15:00 horas de España (cuando estoy enviando esto a publicar son las 11:35), el principal discurso de su reino ante el mundo en una de las situaciones de mayor tensión que se recuerdan desde los tiempos de Hitler, aquel genocida de seis millones de judíos que su proveedor de Teslas y ex colaborador Elon Musk nos trajo de nuevo a la memoria con aquel brazo en postura nazi que decidió levantar cuando todo el mundo le miraba, y mucho antes de que dejara de frecuentar la Casa Blanca.

Por cierto, ¿declaró Netanyahu a Musk “persona non grata” en Israel?

Entonces, y gracias al café que me estoy tomando mientras escucho las noticias, le doy dos vueltas a lo que Trump no dijo ayer y decido que no es más que un cobarde con mucho poder que irá de derrota en derrota hasta el fracaso definitivo, aunque, por el camino, su protegido presidente de Israel seguirá con su genocidio, sobre todo asesinando niños.

¿Será porque Trump quiere acabar con las elecciones en USA, ya que no ha podido matar unas risas?

Sabedor, pues, de que Sánchez no ha querido rebajarse a su nivel de mayor bocazas mundial y ha decidido que en esta ONU hable Felipe VI, aún no me explico qué fue lo que a Trump le impidió decir, por ejemplo, algo como esto: “Y no estoy mirando a nadie, y menos aún al jefe de Estado de un país que linda con Portugal al oeste y con Francia al norte, pero yo soy un presidente que se ha sometido al veredicto de la voluntad popular expresada en las urnas, y otros ni lo hicieron ni lo harán”.

¿Será porque Trump quiere acabar con las elecciones en USA, ya que no ha podido matar unas risas?

Y aún puedo entender menos que, para derrotar por anticipado a su odiado Pedro Sánchez aprovechando la ocasión para patear verbalmente al rey que ha enviado para lo del discurso, no haya incluido el yanqui en el suyo un párrafo que podría ser este: “Y sigo sin mirar a nadie, pero después de haber sido el presidente del país más importante del mundo, cuando me convocaron tuve que acudir a declarar ante jueces terrenales mientras tú, que eres el presidente de un gobierno más de los de Europa, permites que pise Nueva York alguien que, a pesar del currículum atesorado por su padre desde el mismo Palacio de la Zarzuela, ha decidido seguir disfrutando del privilegio de poder cometer cualquier delito, que mis asesores me han enseñado las declaraciones que hizo una tal Carmen Calvo a El País en 2022, precisamente el día 9 de mayo”.

¿O este otro silencio de Trump, perdonando a Sánchez la cobardía de no acabar con tan indefendible privilegio coronado, lo habrá sido porque quiere conseguir la misma impunidad y no es tan tonto como para tirar piedras contra el tejado que estaría construyendo hoy para blindar su mañana?

________________

Domingo Sanz es socio de infoLibre.