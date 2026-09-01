Planeta Tierra

Actualmente no paramos de comprobar cómo nuestro planeta sufre constantes desgracias debido al calentamiento global; aunque hay sectores de nuestra población que lo niegan. Se derriten los glaciares provocando riadas en algunos lugares que destruyen ciudades. Debería existir una gestión global de nuestro planeta, consensuada democráticamente, con el fin de establecer unas normas que obliguen a toda la población y que quienes no las cumplan sufran castigos suficientemente graves, para que sean respetadas.

La energía que necesitamos para cubrir todas nuestras necesidades debería surgir de las fuentes gratuitas que están a disposición de todos nosotros, esto es: la luz solar, la fuerza del viento, y la del agua (ríos y mares). La comunicación por tierra, mar y aire no debería proceder de nada contaminante (productos de origen petrolífero o nuclear).

Habría que encontrar otro planeta habitable para los animales, incluidos los humanos

Efectivamente, en la actualidad parece difícilmente alcanzable, pero si no llegamos a lograr una propuesta similar, habría que encontrar otro planeta habitable para los animales, incluidos los humanos, aunque sólo podrían desplazarse al mismo un número muy reducido de seres; todo el resto tendría que permanecer en la Tierra, condenados a su extinción.

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Jesús Peñamedrano es socio de infoLibre.