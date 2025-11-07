Este miércoles 5 de noviembre, los familiares de los muertos de la dana abrían la comisión de investigación en el Congreso. Gabriel Rufián apuntaba en su intervención tras escuchar testimonios de los afectados que removían las entrañas, que a él lo que le pedía el cuerpo era insultar; supongo que comenzando por el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, y que por cuestiones obvias no lo hizo. Pues a ello, le recojo el testigo a Rufián.

Protagonistas de la 'Spanish leather' que lucha por hacerse con el poder al coste que se requiera

Hay mucho sinvergüenza en esta España de cuero bruñido. Siempre los hubo. Sinvergüenzas sin ambages, que no tienen ni pajolera idea de lo que es, ni de lo que trae consigo el servicio público. No les interesa. No va con ellos. Su finalidad es mentir y robar a la ciudadanía, sin más, simple y llanamente. Prendas que ostentan cargos públicos de responsabilidad, presidencias o vicepresidencias en comunidades autónomas, y a quienes se la trae al pairo cualquier cuestión que no sea el dinero que les cae todos los meses sin dar un palo al agua. Sinvergüenzas titulados, a los que no se les puede confiar ni el mechero. Hideputas sin ningún escrúpulo, zánganos, badulaques, cagalindes y tragaldabas. Protagonistas de la Spanish leather que lucha por hacerse con el poder al coste que se requiera.

El miércoles 5 de noviembre me cago en tos los muertos de la derecha y la extrema derecha, en tos los defraudadores y comisionistas, en expresidentes, en jefes de gabinete y en toda la chusma política carente de ética para realizar su trabajo. Que os vayan dando.

Hay un botón en una de mis camisas que amenaza con desprenderse. Llevo tiempo observándolo, y lo sabe, pero él amenaza discretamente, deshilachándose día tras día, inmisericorde. Mi outfit y mi heterodoxia se están viendo comprometidas. Siempre lo han estado.

