¿De qué vas, Javier Cercas?

En el último número de la revista mensual de infoLibre hay una aproximación personal sobre los acontecimientos, vivencias personales, compromisos ideológicos y, sobre todo, mucha ilusión por el futuro tras la muerte del dictador. Rosa León, Maruja Torres, Luis García Montero, Álvaro Pombo, Carmen Claudín, Victoria Camps, Pilar Bonet y… Javier Cercas. Los siete primeros fieles a sus recuerdos y vivencias se aproximan a dar respuesta a la pregunta ¿Qué te creías en 1975? Todos tienen (tenemos) una edad que nos permite una valoración de nuestras vivencias, de nuestros recuerdos, de nuestros miedos. Pero todos tienen (tenemos) un sentimiento de abrumamiento, producto del peso “ideológico” y del compromiso adquirido con el que vivimos aquellos momentos… menos Javier Cercas, porque a los 12 años se está pensando en otras cosas.

No cabe ninguna duda de que Vox compraría a Cercas el relato y la inmoralidad con la que ataca al Gobierno

Los siete consiguen trasladar al lector de infoLibre unos textos acordes con lo que pasó, con lo que se vivió y con lo que les permite una valoración a la vez que personal, “histórica” de aquellos acontecimientos… menos Javier Cercas, cuyo texto aparece bajo una fotografía de un grupo de personas que, tras la muerte del dictador, se afanan por conocer los detalles que aparecen en la prensa del día. Ciertamente los semblantes del grupo de personas reflejan incertidumbre/perplejidad, es decir, lo obvio ante la noticia. Pero la “aportación” de Cercas para dar respuesta a la pregunta ¿Qué te creías en 1975?, lejos de poner el acento en lo que él hacía a los 12 años cuando el dictador moría, nos aproxima a un contexto poco “amable” con los otros siete escritores (y con los que hemos vivido aquellos años). Dice Cercas: “Hay quien piensa que la democracia era inevitable en España tras la muerte de Franco; asombrosamente, lo piensan incluso algunos protagonistas de aquel periodo. Es un espejismo teleológico”. Es de agradecer al ilustre escritor que nos sacara de ese miserable “espejismo teleológico” a los que sí creíamos que la democracia sería posible tras la muerte del dictador y a ello dedicamos nuestros esfuerzos porque partíamos del principio irrenunciable “La democracia dependía de nosotros”.

“El lema celebratorio de nuestro Gobierno-España en libertad. 50 años” no es que no le guste a Cercas, es que es más agresivo con el mismo al señalar que el “España en libertad. 50 años” es poco más que “una falsedad flagrante y tal vez una inmoralidad”. Nada más y nada menos.

Termina su aportación con “La verdad: No sé qué demonios estamos celebrando” Con esto ultimo lo que cabe preguntarse es si definitivamente está perdido, porque de lo que no cabe ninguna duda es que Vox le compraría el relato, y la inmoralidad con la que ataca al Gobierno a lo mejor es la suya.

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Rectificación: sobre el texto de Javier Cercas es obligado decir que el autor había eliminado la expresión “y tal vez una inmoralidad”, que sin embargo quedó incluida en el texto impreso por error que será corregido en la edición digital de TintaLibre.