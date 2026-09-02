Xenofobia, insolidaridad y chantaje: la solución de PP y Vox para Ceuta y la migración

Creo que, por respeto al lector, al pueblo ceutí y a los emigrantes —por desgracia, más de 200 muertos en el mayor cementerio marino—, así como a aquellos que, engañados, chantajeados y mediante bulos, fueron objeto de mentiras y manipulaciones para que pasasen a España y a Europa a través del paso fronterizo del sur de Europa que constituye Ceuta, debo empezar por el principio.

La llamada “invasión”, denominada así falazmente por la derecha y la ultraderecha más cruel y xenófoba, no fue otra cosa que un “golpe de Estado” propiciado por EEUU e Israel, con la ayuda de Marruecos —que pretende la soberanía sobre Ceuta y Melilla— y con el silencio de la UE. Todo ello con el fin de que este hecho absurdo y manipulador fuese el comienzo de ese golpe de Estado y el inicio del fin de lo que estos países e instituciones llevan tiempo pretendiendo: que Pedro Sánchez se vaya.

Y lo peor es que el Partido Socialista lo sabe, pero, así como “es valiente” para enfrentarse de alguna manera con EEUU e Israel por sus genocidios y su absurdo expansionismo cruel, ha sido y es “cobarde” por no decir claramente “basta ya” a Marruecos y exigir a la UE que cumpla los principios de solidaridad y respeto a los emigrantes y a su dignidad.

Ese fue el comienzo, ya apalabrado, para que sirviese de mecha con la que “incendiar”, mediante bulos y falacias, la crispación de la ciudadanía ceutí por parte de las fuerzas internas “golpistas” del PP y del odio xenófobo exacerbado de sus amigos de Vox. Al mismo tiempo, se pretendía generar un mayor caldo de cultivo de odio entre el resto de los españoles de otras comunidades, sobre todo en aquellas gobernadas desde la ineptitud y la manipulación, con gobiernos dictatoriales que no respetan lo público ni la dignidad humana y que vulneran y humillan los valores democráticos y la Constitución.

Conseguido el primer objetivo —embarrar la situación y generar odio y crispación—, no se han quedado ahí, pese a que saben que se saltan las leyes y actúan de manera inmoral e insolidaria. Pero no les importa. Lo único que quieren es gobernar, saltándose lo que decidieron las urnas.

Pues bien, después de meter la pata continuamente con sus argumentaciones y de generar falsedades, aun así no han podido desbancar al Gobierno. El siguiente paso es utilizar la justicia, sus instituciones y aquellos organismos donde tienen mayoría para generar todavía más crispación. Pero ni así pueden.

Ante tanto fallo, tanta ineptitud, tanta falacia y tanto ridículo, “se inventan” una emergencia sanitaria y exigen un confinamiento, un “mando único” en el que ellos manden y otras argumentaciones llenas de contubernios xenófobos, racistas, crueles y estigmatizadores que, si siguen por ese camino, pueden provocar disturbios que incluso se vuelvan contra ellos mismos.

La realidad es que los únicos que están poniendo trabas y chantajeando son Marruecos, el PP y Vox, con la ayuda irracional de algunos dirigentes innobles de la UE

Porque, seamos sinceros, la realidad es que los únicos que están poniendo trabas y chantajeando son Marruecos, el PP y Vox, con la ayuda irracional de algunos dirigentes innobles de la UE y el estimable apoyo económico e informativo de medios nacionales e internacionales, pagados y que actúan por miedo, de países como EEUU e Israel, que se la tienen jurada al actual Gobierno progresista.

Esta es la realidad, la única verdad: unos, por miedo y cobardía, y otros, por autoritarismo, están provocando un daño irreparable a nuestra democracia y, lo que es peor, están rompiendo todos los valores democráticos y de solidaridad.

Cuando todos sabemos que lo primero son las personas y los menores, y que ellos deben ser la prioridad, no podemos permitir que una ciudadanía manipulada crea y pida la expulsión porque unos partidos mentirosos difundan falacias y no cuenten la verdad.

Nadie puede expulsar a un menor no acompañado ni a una persona que solicite asilo. Esa es la ley en España y en la UE, aunque se pretenda engañar diciendo que ha cambiado.

Y aquí los únicos culpables del problema que está pasando en Ceuta son el PP y Vox, por no cumplir la ley aprobada de extranjería y migración; la complacencia de una UE que mira hacia otro lado; y el chantaje de Marruecos, que lo que quiere es Ceuta y Melilla. También el Gobierno, que debería ser valiente de una vez.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.