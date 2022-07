Mariola Moreno, la conexión con el corazón de infoLibre

“Noite Meiga. Que todos os desexos se fagan realidade”. Era 24 de junio, noche de San Juan, y Mariola Moreno Burgos (Ciudad Real, 1976) escribía este mensaje en su perfil de Twitter. Sus amigos, y en infoLibre nos contamos entre ellos, no dudamos a la hora de poner en la lista el primero de esos deseos: que se quedara con nosotros. Que la enfermedad le diera una tregua. No se cumplió. La enterramos este viernes. Estamos muy tristes.

Estamos muy tristes porque Mariola es historia de infoLibre. Nos ha visto nacer. Nos ha visto en la incubadora. Nos ha visto crecer. Nos ha visto sufrir. Y también nos ha visto levantarnos. Fue testigo de todo porque siempre ha estado ahí, disfrutando con cada éxito. Pasándolo mal cuando lo pasábamos mal. Una de nosotras.

Cuando infoLibre era solo un proyecto en la cabeza de unos cuantos, ella ya era una pieza fundamental en nuestra relación con Mediapart. Una vez que el proyecto echó a rodar, Mariola ha sido la ventana por la que los lectores se han asomado a los mejores temas de nuestro socio editorial francés. Su firma, como traductora, está en casi todos ellos.

Pero sobre todo ha sido la conexión con el corazón de infoLibre. Como coordinadora del Club infoLibre, Mariola ha sido todos estos años nuestro enlace con los socios, la razón de ser de este proyecto. Mariola mimaba cada artículo de Librepensadores como si fuese una pieza de museo. De ello son testigos todos los socios que se han animado a mandar sus textos. Los conocía a todos. Se sabía de memoria sus inquietudes, sus temas favoritos, la periodicidad con la que solían enviar los artículos…

La de infoLibre no es la única redacción en la que ha dejado huella por su forma serena, sencilla, responsable y rigurosísima de ejercer el periodismo. Muchos de los que hoy están en este medio ya compartieron espacio con ella en el periódico Público. También pasó, entre otros, por La Opinión de A Coruña y por Interviú.

Seguro que los socios y lectores de infoLibre me perdonan si doy un saltito al plano personal, porque la Mariola Moreno periodista, hija de Juan y Dolores, hermana de Juan, pareja de Darío y madre de Gael, también era mi amiga. Y eso también lo bordaba. Nos conocimos en Interviú hace más de 20 años. Me enseñó mucho y con mucha paciencia de periodismo. Mucho. Y me ha seguido enseñando todos estos años. También me enseñó a buscar diferentes enfoques a las decisiones más difíciles de la vida. Incluso cuando más bajita de fuerzas estaba. “¿Y qué más da si te equivocas, Yoli?, ¿Qué más da?”, me repetía. “Yoli”, el nombre con el que me llaman en casa.

Mariola ha sido la más Willy Fog de todos mis amigos. Yo siempre salía ganando de sus viajes porque en su maleta de regreso nunca faltaba un Principito para mí en el idioma de su lugar de destino. Ya he encargado una edición de El chaval principeras. Me encargaré personalmente de hacer un huequito para Madrid, tu Madrid, en la estantería de tu casa de A Coruña.

Mariola también ha sido la mejor copiloto de todas mis decisiones. Se ha pasado el último año aplaudiendo que yo volviese al cole. Se conocía todas las asignaturas. El calendario de exámenes. Todas las notas. Mis resoplidos a cuenta del TFM…

Y podría seguir, Marioliña. Pero hay cosas que si se verbalizan pierden magia y ahora no estoy para derroches.

PD: Conocí a tu madre. Ya lo sabe. Pero tuve que insistirle en que te encantan sus tortillas de patata.

*Yolanda González es periodista y miembro del equipo fundador de infoLibre, donde ha cubierto asuntos políticos y parlamentarios, entre otras responsbilidades.