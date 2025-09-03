Participa en el sorteo de entradas dobles para ver ’El orgullo de quererte’ en Teatros del Canal

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘El orgullo de quererte’ el próximo jueves 11 de septiembre de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 10 de septiembre de 2025. El pase será a las 20:00 horas en la Sala Roja de los Teatros del Canal, calle Cea Bermúdez, 1, 28003, Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se trata de un romance madrileño en tres actos. El joven Tadeo llega a Madrid con mucha ilusión y ganas de juerga, para vivir su primer Orgullo. La obra entrelaza temas universales como el amor, los celos, el miedo y la libertad con una partitura rica y ecléctica que incorpora foxtrots, boleros, chotis, pasodobles, coplas y fandangos.

Javier Carmena y Felipe Nieto dan origen a lo que hoy es ‘El Orgullo de quererte’. Ambos compartieron la idea de crear una zarzuela de gran formato que respetara las estructuras y el espíritu del género tradicional. La idea era clara, mantener la musicalidad, la forma y el aire inconfundible de la zarzuela, pero situando la acción en un marco temático actual.

En esta obra desfilan algunos de los tipos que podemos encontrar hoy día en Madrid. En el universo particular de Chueca aún se puede reconocer la idiosincrasia del chulaperío, las modistas, los gañanes, los señoritos y las damas que reconocemos en la zarzuela de siempre.

Ambientada en las celebraciones del Orgullo en Madrid, la historia se desarrolla en un entorno urbano actual. Su música y su texto nos invitan a reflexionar sobre el miedo, el desengaño, los celos y la libertad, temas universales que resuenan más allá de generaciones y contextos.

La música corre a cargo del compositor Javier Carmena, el libreto es obra de Felipe Nieto, las coreografías son de Sara Cano y la dirección musical estará a cargo de la reconocida directora mexicana Alondra de la Parra. Los tenores Enrique Viana y Santiago Ballerini, el barítono Germán Olvera y la soprano María Rey-Joly, al frente de un reparto de 7 intérpretes y 8 bailarines y figurantes, dan forma a esta zarzuela.

