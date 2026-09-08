Sorteamos entradas dobles para acudir al preestreno de la película ‘Sus hijos’ en Barcelona y Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ir al preestreno de ‘Sus hijos’ en Madrid y Barcelona. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail. Estas son las ciudades, fechas y horas disponibles:

Madrid: jueves 17 de septiembre a las 20.30 en los cines Renoir Princesa (C/ Princesa, 3, 28008 Madrid). Barcelona: jueves 17 de septiembre a las 20.00 en los Cinemes Girona. (C/ Girona, 175, 08037 Barcelona).

El cineasta argentino Pablo Trapero, responsable de títulos como ‘El clan’ y ‘Elefante blanco’, afronta una nueva etapa con ‘Sus hijos’, su primera película rodada íntegramente en inglés. Londres sustituye a los escenarios habituales de su filmografía y el director se rodea de un destacado reparto internacional encabezado por Bill Nighy e Imelda Staunton, junto a Dominic West, Johnny Flynn, George MacKay y Noah Jupe.

La película combina drama familiar y humor negro para adentrarse en las complejas relaciones entre padres e hijos, los conflictos del pasado y las dificultades para recomponer unos vínculos deteriorados. La historia parte de ‘El extravagante señor Dyer’, la reconocida novela de David Gilbert, adaptada al cine por la oscarizada Sarah Polley y el propio Trapero. El guion fue distinguido con el Premio Astor Piazzolla al Mejor Guion en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

En el centro de la trama está Andrew Dyer, un célebre escritor que lleva casi dos décadas apartado del mundo y distanciado de sus dos hijos mayores y de su exmujer. Tras la muerte de un viejo amigo y con su alcoholismo cada vez más presente, decide reunir a sus hijos Richard y Jamie. Sin embargo, el encuentro no conduce a la reconciliación esperada: Andrew les hace una revelación tan desconcertante que pone en duda todo lo que creían saber sobre su familia.

Tras presentarse en los festivales internacionales de Toronto (TIFF) y Londres (BFI), ‘Sus hijos’, la crítica ha destacado especialmente la interpretación de Bill Nighy y la capacidad de Trapero para trasladar su mirada sobre las relaciones humanas a un contexto marcadamente británico.

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*Sujetas a disponibilidad del cine.

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.