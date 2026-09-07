Sánchez, sobre Ceuta: "Quienes tengan derecho a asilo, lo tendrán. Quienes no, serán devueltos"

En la primera reunión ante los parlamentarios socialistas en el Congreso, Pedro Sánchez ha elegido el avance de la ultraderecha en Alemania para fijar el marco con el que quiere afrontar el último curso de la legislatura. Un día después de la histórica victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, el presidente del Gobierno ha utilizado el resultado como advertencia ante los diputados, senadores y eurodiputados socialistas: “La amenaza ultra gana terreno” y, precisamente por ello, ha defendido, “el Gobierno de coalición progresista es más importante que nunca”.

El resultado alemán estuvo muy presente en la reunión interparlamentaria con la que el PSOE ha dado este lunes por inaugurado el curso político. AfD obtuvo este domingo el 43,8% de los votos en Sajonia-Anhalt, más del doble que en 2021, y consiguió 39 de los 83 escaños del Parlamento regional. Se quedó así a tres de la mayoría absoluta, mientras la CDU del canciller Friedrich Merz se desplomó hasta el 17,2%. Para Sánchez, lo ocurrido en Alemania constituye un “aviso” sobre el crecimiento de una extrema derecha favorecida, a su juicio, “en gran medida por la rendición de la derecha tradicional”. Y también la confirmación de la estrategia con la que quiere disputar ese terreno desde España: “Desde España estamos demostrando que es así como se para a los reaccionarios: con derechos y saliendo a ganar, no a empatar”.

El socialista también ha utilizado ese resultado para defender la continuidad del proyecto político que encabeza y para reclamar a sus parlamentarios que el final de la legislatura no se convierta en una etapa defensiva. “Llevamos ocho años y el año que viene, otros cuatro más”, ha proclamado. Su proyecto, ha añadido, no tiene la vista puesta en 2027 sino en el final de la década. “Quiero que os centréis en una única pregunta, a la que más urge dar respuesta: qué vamos a seguir haciendo para mejorar la vida de la gente”, ha reclamado a los representantes del PSOE.

A nivel parlamentario, Sánchez ha reivindicado las 74 iniciativas legislativas aprobadas durante los últimos tres años y ha reclamado un “esfuerzo adicional” para culminar las que todavía se encuentran en el Congreso y el Senado. “Ahora lo que tenemos que hacer es ir a por más”. Entre ellas ha citado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, el refuerzo del sistema de dependencia, la legislación sobre bomberos forestales o el objetivo de avanzar en el encaje constitucional del derecho al aborto. “No hay obstáculo que valga”, ha insistido antes de pedir a los suyos que “echen el resto”.

Ceuta, primera prioridad del curso

El arranque parlamentario ha estado inevitablemente condicionado por la crisis de Ceuta. Sánchez ha situado como primera prioridad “asistir a nuestros compatriotas para devolver la normalidad a la ciudad autónoma” y ha reivindicado que su Ejecutivo es el que más recursos ha destinado durante las últimas décadas tanto a Ceuta como a Melilla. El socialista también ha asegurado que "quienes tengan derecho a protección internacional recibirán asilo conforme a la legislación internacional" pero que quienes no cumplan los requisitos "serán devueltos".

Además, como ya ocurrió la pasada semana en el Congreso, ha planteado además la necesidad de esclarecer lo sucedido para impedir que vuelva a repetirse y ha anunciado más inversión en seguridad. La respuesta, ha defendido, será "desde la unidad y situando siempre el interés general en el centro de la acción institucional”.

En ese contexto ha enlazado nuevamente la situación española con el ascenso de las fuerzas ultras. “Habréis visto que está toda la internacional ultraderechista atacando a España. En Europa y al otro lado del Atlántico. Por algo será”, ha afirmado. “Tras ocho años de Gobierno progresista, España es la demostración de que lo contrario al odio es nuestro avance”.

Presupuestos, vivienda, cambio climático y servicios públicos

La respuesta al avance reaccionario que Sánchez propone pasa fundamentalmente por la acción de gobierno. Así, ha ordenado esa agenda alrededor de cinco grandes ejes, empezando por el fortalecimiento de la economía y el empleo y continuando por unos nuevos Presupuestos Generales del Estado con los que promete la “mayor partida social de la historia”. Sánchez ha defendido que España es, al mismo tiempo, un ejemplo de crecimiento y de “rigor” presupuestario en Europa y ha emplazado a los grupos parlamentarios a comprometerse con la aprobación de las cuentas públicas.

Asimismo, Sánchez ha presentado el nuevo modelo de financiación autonómica como un instrumento para aumentar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, garantizar la solidaridad territorial y proporcionar más recursos a todas ellas. Ese apartado le ha servido para volver a cargar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez ha ironizado con que para algunos la prioridad en materia de vivienda es “comprarse un aticazo con 200 metros de terraza".

Por último, el presidente del Gobierno ha reivindicado al PSOE como fuerza ecologista y ha rechazado cualquier retroceso en las políticas medioambientales. “El cambio climático mata”, ha advertido, antes de reclamar a todas las administraciones más inversiones en prevención y respuesta ante incendios y fenómenos extremos. “La UME no es un comodín para no invertir en prevención y extinción”, ha reprochado de nuevo a la presidenta madrileña.