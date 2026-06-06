Fernando Varela: “Estamos documentando una sincronía de intereses que alimenta el ciclo del bulo”

Fernando Varela, (Caracas, 1963) es, junto a Jesús Maraña, uno de los fundadores de infoLibre ligados al diario digital desde su creación, en 2013. En su caso como redactor jefe. Sus artículos suelen centrarse en el tejido informativo y de empresas de medios de comunicación y tecnologías. Previamente había trabajado para Xornal Diario, La Voz de Galicia, La Opinión de A Coruña, El País y Público. Es también profesor de Periodismo de Proximidad y Comunicación Institucional en la Universidad Carlos III de Madrid.

Señales de alarma ante el poder tecnológico

“Es tremendamente revelador que tres personas tan diferentes como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata, pero de corte muy conservador en determinadas políticas, una figura como la del Papa, referente moral en muchos sitios más allá del mundo católico y Pedro Sánchez, con una posición en Europa claramente en minoría, confluyan en alertar de manera drástica, radical, sobre los peligros que suponen las tecnológicas para Europa. Nos tiene que indicar que, efectivamente, estamos ante un problema sobre el que ya todo el mundo empieza a ser consciente de que hay que tomar medidas. Los tecnooligarcas, sus políticas y sus plataformas son un problema democrático y es imprescindible tomar medidas. Hay dos debates ahora mismo en el mundo para afrontar este problema. Uno es el de Estados Unidos, es decir, libertad absoluta para que hagan lo que quieran. Y el otro es el modelo europeo, que es el de tratar de impulsar modelos de regulación que pongan freno a esta situación. Eso es lo que expresan la primera ministra, el Papa y Pedro Sánchez, además de otros actores. Por lo menos aquí el problema está encima de la mesa. Otra cosa es que después se estén tomando de verdad medidas efectivas”.

El daño de la inteligencia artificial a los medios informativos

“Ese es un asunto capital. Es decir, el mundo de la comunicación se ha visto condicionado durante muchos años por determinados buscadores, por determinados sistemas de intermediación con el público que acababan decidiendo qué medios tenían más presencia de cara a las búsquedas que hace la gente. Ese fenómeno se está empezando a repetir ahora con la inteligencia artificial (IA). Ya lo veníamos sufriendo muchos medios en las plataformas de redes sociales. No debemos resignarnos a dejar en manos de estas plataformas la tarea de llegar a las audiencias. infoLibre tiene la ventaja de una dependencia menor del mercado publicitario. Tiene una voluntad de vínculo directo con los lectores. De todas maneras, a todos los medios, sobre todo a los medios independientes, a los más pequeños o de ámbito local les va a suponer un problema.

La inteligencia artificial añade una capa de intermediación a las que ya había y va a dar más presencia a los grandes medios que ya están empezando a firmar acuerdos para tener más presencia en los buscadores de inteligencia artificial. A medios como infoLibre, lo que todo esto nos indica es que tenemos que seguir apostando por nuestro principal capital, que es la relación directa con los lectores y ofrecer lo que tenemos que ofrecer, que es nuestra credibilidad. La que hemos estado construyendo durante años”.

Conciencia ciudadana ante el periodismo

“Los medios tenemos que hacer también una tarea didáctica. La gente tiene que entender que la información nunca ha sido gratis. Hacer buena información cuesta dinero, no sale espontáneamente. No es algo que alguien enciende el ordenador y aparece en internet por arte de magia. Para que haya información tiene que haber periodistas que la busquen, que la traten y que seleccionen los contenidos para ofrecérselos a la gente. Esa es la única manera en que puede asegurarse la contribución del periodismo a la democracia. Sin periodismo no hay democracia. Y no es gratis. Y la inteligencia artificial tampoco es gratis. Va a obtener financiación bien mediante cuotas, bien mediante publicidad, bien mediante acuerdos con medios a los que les interesa pagar para estar. Lo que la gente tiene que entender es que no son neutrales ni son inocentes, como tampoco lo eran los buscadores, como tampoco lo es Google, claro”.

Cómo regular la IA

“Lo que tienen que hacer, tanto los distintos gobiernos como la Unión Europea, es establecer regulaciones. No podemos permitir que nos ocurra lo que nos pasó con las redes sociales, con otras plataformas. Hemos visto que en los últimos años han acabado condicionando los debates políticos. Han generado los fenómenos de polarización y que incluso sabemos, porque nos consta, que tienen capacidad para redireccionar votos, para generar resultados políticos e incluso para contribuir a cambiar gobiernos. Tenemos que ser capaces de regular la inteligencia artificial para ponerle límites.

Y tenemos que ser capaces de producir inteligencia artificial europea. No podemos seguir dependiendo de plataformas de Estados Unidos eternamente y menos de las de IA, algunas vinculadas a personajes que defienden la desregulación gubernamental mundial, un gobierno corporativo mundial. Creen en la capacidad de las empresas para gobernar el mundo y acabar con la soberanía de los países. Estados Unidos está presionando muy duro para que Europa desregule. Aquí tenemos una serie de normas que ponen coto a muchas de las cosas que hacen las empresas de inteligencia artificial y plataformas como Meta o X. La Unión Europea está empezando a titubear. Han decidido aplazar algunas normas hasta fin de año. Parece que no sabe muy bien cómo gestionar el chantaje que está haciendo la administración Trump. Pero la única manera que tenemos de sobrevivir como democracias es poniendo coto a quienes quieren intervenir la democracia”.

El ciclo del bulo contra el Gobierno

“Yo no creo, y nadie ha puesto encima de la mesa, que exista una sala clandestina en la que se toman estas decisiones y que un grupo de personas se pongan en contacto unos con otros para coordinar este tipo de actuaciones. Pero lo que sí estamos documentando es una sincronía de intereses. Una sincronía de intereses que lo que hace es alimentar lo que llamamos el ciclo del bulo, en el que participan organizaciones de ultraderecha como Hazte Oír, por ejemplo, como Manos Limpias, en la que intervienen algunas instancias judiciales, en la que intervienen algunos medios del ecosistema de la derecha y pseudomedios, y determinados partidos.

El ciclo del bulo puede empezar en cualquiera de ellos. Un pseudomedio publica algo sin ninguna base o sacándolo de contexto. En los últimos días hay una abrumadora lista de ejemplos. Alimenta que un político haga una declaración que otro medio va a repetir y que acaba generando una investigación judicial porque una de las organizaciones de ultraderecha lo utiliza como gasolina para plantear una denuncia. Y esa investigación judicial genera otra nueva noticia que genera una nueva declaración política. Llega un momento en el que no sabemos cómo ha empezado todo esto, pero ya se ha instalado una narrativa de algo que no es cierto o está sacado de contexto. Es decir, da igual que no exista ninguna prueba contra la mujer del presidente, si hacemos una encuesta en la calle, todo el mundo cree que Begoña Gómez ha cometido graves crímenes contra la sociedad”.

Efectos de una espiral perniciosa

“Lo que está generando es una pérdida de confianza en todos los elementos del sistema, es decir, en el ámbito judicial, en los medios y en la política. En una democracia sabemos a lo que conduce, al auge de los populismos y de las autocracias. No me atrevo a decir hasta dónde más puede llevarnos, pero lo que es evidente es que la única manera de combatir eso es que tengamos políticos que sean capaces de trabajar sin apoyarse en el bulo, medios que sean capaces de apoyarse en hechos para reprochar a este gobierno o a cualquiera lo que sea reprochable, pero que se base en hechos, no en fotografías de joyas sacadas de contexto que nadie sabe cuál es su origen, por ejemplo. Y jueces, por supuesto, que sean responsables, que sean capaces de construir sumarios e investigaciones serios, no basados en conjeturas, como algunos de los que hemos conocido en las últimas semanas. En la medida en que todos contribuyeran, podríamos salir de ese círculo vicioso. Sinceramente, soy pesimista. Hay políticos que, por supuesto, no participan de esa manera de actuar. Hay medios, no solo infoLibre, que están haciendo un trabajo muy serio sobre los casos de corrupción que se han conocido. Y jueces que no se prestan a este tipo de prácticas. Efectivamente no somos suficientes. Parece que los demás hacen mucho más ruido”.

Deriva hacia la derecha del ecosistema mediático

“El ecosistema mediático español ya estaba escorado hacia la derecha. No exageradamente, pero sí claramente. Esto es claro si lo vemos en la prensa tradicional, la prensa de papel es básicamente de derechas, hay algún periódico más de centro y un medio que hasta ahora considerábamos de centro izquierda, El País. En las televisiones también, claramente hay una hegemonía de la derecha que ahora se compensa parcialmente en Radio Televisión Española, pero no lo suficiente. Sigue siendo mayoría la audiencia que recibe información editorialmente construida desde posiciones de la derecha.

Lo que está pasando es que un medio, uno de los grandes grupos, o el gran grupo de centroizquierda, que era el Grupo PRISA, que controla El País y la Cadena SER, ha empezado a dar algunos pasos hacia el centro. Ha cambiado la directora de El País y eso ha producido un cierto cambio en la línea editorial y en los enfoques del periódico. Han forzado la salida de Àngels Barceló al frente del programa estrella de la Cadena SER. Vamos a ver hasta dónde va este cambio en el centro de gravedad. Todavía tiene muchos profesionales que son buenos y que no creo que consientan dócilmente ese proceso. Y desde el punto de vista empresarial sería suicida. Va a haber una nueva emisora de televisión que sobre el papel empezará a funcionar en otoño y que su corte va a ser progresista. Pero en todo caso su influencia va a ser limitada porque cuesta mucho tiempo construir una audiencia. Estamos ante un año electoral, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a llegar con un ecosistema que claramente no es favorable al Gobierno”.

Medios de falsa bandera progresista

“Hay gente que piensa que hay medios que juegan con dos barajas. Entramos en los términos de la opinión y de la percepción. Los lectores comprometidos, los que pagan por contenidos, son muy exigentes con la calidad de la información que reciben y claramente muchos de ellos eligen los medios también un poco porque sienten una identificación ideológica, lo cual no significa que no sean críticos en absoluto. Yo creo que es difícil construir medios de falsa bandera, en mi opinión personal. Las audiencias son más listas de lo que parece y al final se acaba volviendo contra el medio”.

Las posiciones de los grandes grupos

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“Hay que prestar atención a las posiciones de los grandes grupos, porque me parece que van a tener mayor trascendencia a medio y largo plazo. Siempre que hay una expectativa de cambio de gobierno –lo hemos visto en los últimos 40 años–, los grandes grupos de comunicación suelen tomar posiciones para asegurar su relación con el nuevo gobierno, con el gobierno que pueda llegar. ¿Por qué? Pues porque España es uno de esos países en los que tenemos un grave problema de dependencia del dinero público que se entrega a los medios a dedo a través de la publicidad institucional. Cuando hay otra publicidad que ya no nos llega, la privada, que se va a las plataformas, los medios se han vuelto mucho más dependientes de todo esto. Entonces, va a seguir habiendo movimientos para estar mejor situados, para lo que venga”.

Zapatero condenado en titulares

“Me parece tremendamente relevante. Tremendo en muchos sentidos. Hemos asistido a una competencia por parte de muchos medios para construir titulares que condenaran a Zapatero a partir de un sumario en el que apenas hay elementos que señalen a Zapatero. Más allá de las afirmaciones que repite el juez, muchas veces en condicional. Diciendo cosas como Zapatero sería el jefe de una trama criminal. No lo apoya suficientemente. Hay medios que lo han convertido en una condena, titulares que directamente han dicho que Zapatero es culpable de ser el jefe de una trama criminal. Ya está, no hay más vueltas. Cómo no hay hechos incriminatorios directos sobre él, hay muchos titulares que se han construido sobre ‘el testaferro de Zapatero’, ‘la trama de Zapatero’. Para atribuirle a Zapatero cosas que el auto atribuye a otros protagonistas pero que no está documentado que tengan relación con Zapatero. Es una técnica de desinformación muy bien conocida, que es simplemente descontextualizar los hechos. Tú coges unas joyas que están en una caja fuerte y las conviertes en un hecho sospechoso. Zapatero es culpable porque tiene joyas. Ya está. Lo de menos es si las joyas valen esto o aquello, o si tienen un origen lícito. Muchos medios y periodistas han hecho un trabajo muy serio de tratar de desbrozar la parte de los autos que sí son hechos. Pero otros medios están jugando a otra cosa, a una partida política. Y es muy peligroso. Socialmente estamos alimentando un fenómeno de exposición pública que no tiene pies ni cabeza. ¿Cuántos de nosotros resistiríamos un escrutinio con lupa como el que se está haciendo de hechos privados del presidente Zapatero? Seguramente no muchos, desde luego estoy seguro que no Aznar o no Felipe González”.

De investigaciones prospectivas y rehabilitación de la imagen

“Por algo deberíamos tener derecho a la intimidad. Lo que no tiene sentido es que la UDEF, la UCO, cuando hacen un registro o entran en tu casa, en tus discos duros, en tu teléfono móvil… Lo que no tiene sentido es que aceptemos con esta naturalidad que llega a los medios inmediatamente y se publica todo, tenga o no que ver con el objeto de la investigación. Es imposible no pensar que en esa mecánica hay un interés por destruir socialmente a la persona que se investiga. Luego ya va a dar igual que se la condene o no se la condene. Los que saben de esto dicen que no tendremos una sentencia sobre esta materia hasta dentro por lo menos de diez años. No creo que el expresidente tenga muchas oportunidades de reconstruirse socialmente a menos que haya un proceso judicial rápido, que no va a ocurrir, en el que sea absuelto. También en eso soy poco optimista, sobre las posibilidades que tenga de rehabilitación social una figura como Zapatero en una vorágine como la que tenemos montada ahora mismo”.