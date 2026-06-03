‘Rafa’ y ‘Ellas en la ciudad’, no todos los héroes llevan raqueta

Netflix ha estrenado con gran éxito Rafa, un documental en cuatro episodios que consigue emocionar y sonar a nuevo contando la biografía de nuestro deportista más famoso y admirado, el tenista Rafael Nadal.

El reputado documentalista Zach Heinzerling, autor entre otros del magnífico trabajo McCartney 3,2,1, y candidato al Oscar, se desplazó a Australia en 2024 para acompañar a Nadal desde el comienzo de la temporada tenística. Rafa llevaba un año sin competir por una operación de cadera.

El crepúsculo de un dios

Buscaba la manera de hacer su enésimo retorno por todo lo grande luchando contra el reloj y contra la factura cada vez más cara de sus lesiones y el dolor arrastrado durante décadas.

Un momento dramático raramente documentado, según el director de la pieza en declaraciones a Tudum, el medio en el que Netflix promociona su material. “La disyuntiva de un gran atleta entre seguir con lo que ha hecho toda su vida o decir adiós” afirma.

La lucha interna de un adicto a la competición

El documental se ve como un intenso drama que no decae en ningún momento. Hay tenis, pero sobre todo se cuenta la lucha mental de un cerebro sometido a enormes fuerzas.

Una competitividad rayana en la demencia, un tío y entrenador tan extremo que por momentos no es justificable ni por los increíbles resultados del pupilo. Un cuerpo que se resiente. Una familia nutritiva que sirve de bálsamo para una mente al límite de la ansiedad.

Con la colaboración de Federer y Djokovic

El metraje combina un recorrido biográfico de Nadal con el tiempo que el equipo documentalista pasó con él. En el pasado se cuentan sus rivalidades con Federer y Djokovic y se profundiza en el síndrome de Müller-Weiss de su pie izquierdo.

Una enfermedad muy rara que no hubiera tenido graves consecuencias sin el esfuerzo brutal al que se vio sometido su cuerpo desde niño, antes de terminar de formarse. Una anomalía, que, aunque cuidada, ha ido repercutiendo en otras partes del cuerpo, obligando a vivir al manacorí con constante dolor.

Un jugador épico

El estilo de Nadal ha dividido a los aficionados al tenis. Hay quienes preferían el virtuosismo y la elegancia de Roger Federer. En mi caso ha sido el deportista de mi vida. Sus partidos siempre han sido épicos.

Muy a menudo comenzaba jugando contra sí mismo. Contra saques sin fuerza, bolas que se quedaban cortas. Después contra rivales que muchas veces le superaban en varios aspectos.

Desmoralizador de rivales

Pero su perseverancia en esos malos momentos iniciales, la lucha a muerte por un punto que ni siquiera parecía tan relevante terminaba desmoralizando al rival, asustándole ante alguien dispuesto a llegar a límites impensables durante el tiempo que hiciera falta.

Sus puntos largos, el que no haya sido un tenista de los que encuentran un golpe ganador y despachan el juego sin más, su expresividad en la pista, incluso su irrepetible forma de concentrarse o de sudar siempre han convertido sus partidos en algo único y mucho más emocionante.

El documental explora por supuesto esta mentalidad que ha sido su principal súper poder en el circuito. “Yo no soy un ganador, yo soy un competidor” dice el protagonista del trabajo.

Los excesos del tío Toni

La pieza pone su mirada en la figura de Toni Nadal, sin esquivar algunos puntos controvertidos. Ya lo hacía su biografía, Rafa, mi historia escrita por John Carlin y también una lectura apasionante.

Aquí se llega más lejos. Hay quien sigue reverenciándolo después de verlo. El experimento que ha hecho con su sobrino ha salido bien si se mide en títulos, podía haber sido catastrófico.

Un cuerpo que se rebelaba

Pero estos episodios profundizan sobre todo en la espiral de dolor del deportista. Su médico, Ángel Ruiz Cotorro, y su fisioterapeuta, Rafael Maymó, son figuras destacadas en el documental.

Su esposa, Mery Perelló, se expresa por sí misma, cosa poco habitual en público y explica las etapas de ansiedad del tenista. Hay una frase sobre su sufrimiento que ha sido muy destacada en el extranjero: “En el sótano de mi fracaso siempre hay una planta más”, que sin embargo tiene su dosis de guasa al ser una cita textual de la serie cómica La que se avecina.

Momentos por encima de declaraciones

Heinzerling buscaba y ha conseguido que el entorno de Rafa se relajase y sobre todo que su protagonista se mostrase como es, evitando el formato entrevista y siguiendo su vida cotidiana con la técnica de no interferir ni ser demasiado invasivo. De esta manera ha captado gestos auténticos. Y conversaciones muy honestas de miembros del equipo del tenista sobre su estado.

A pesar del disfrute durante todo el recorrido de la vida superlativa de Rafael Nadal, de lo excelentemente que está contada, el tenis es un deporte tan individual, como señala la propia estrella, que se cuenta la historia de una sola persona y sus satélites.

Otro documental, otras heroínas

Eso me hacía evocar otro documental opuesto e igualmente recomendable, Ellas en la ciudad, dirigido por Reyes Gallegos y escrito por ella y el guionista habitual de Alberto Rodríguez, Rafael Cobos.

El trabajo, en Movistar +, descubre una peripecia coral. La lucha de las vecinas del barrio de Parque Alcosa de Sevilla por mejorar sus condiciones de vida. Una directora arquitecta y urbanista descubre a un grupo de mujeres que se organizaron y no cesaron en su reivindicación, en su activismo para dotar de colegios, transportes o centros de salud a un barrio que había quedado descolgado de la ciudad.

Por la memoria de quienes mejoraron el mundo

Sus protagonistas consiguieron sus conquistas, para mucha gente más influyentes que un título de Roland Garros, desde los años setenta. Algunas de aquellas mujeres ya han fallecido.

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Este documental pone memoria a su gesta, que requiere también de talento, de esfuerzo y de perseverancia. Que se hace contra las circunstancias, desde una posición de inferioridad, sin conexiones, sin dinero, sin fuerza política, que corre el riesgo de perderse como historia si no nos fijamos en ella.

La creación de una mitología

Ambos documentales tienen que ver entre sí porque crean mitologías. Las personas buscamos inspiración, motivación y en el relato público abunda mucho más la loa al éxito individual que a la acción colectiva transformadora.

Ellas en la ciudad señala un camino que siempre merecerá más promoción, más difusión, ponerse de moda y que se hagan camisetas con sus protagonistas. Que las canas y los vestidos-bata brillen como los músculos y las zapatillas de deporte, que el abanico de estas sevillanas luzca como la raqueta del ídolo de las canchas.