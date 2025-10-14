‘Romi’, una detective sorda, vasca y carismática

Prime Video ofrece la serie española de ocho episodios, Romi. Su protagonista es una joven detective inteligente, testaruda, rebelde y sorda. La falta de audición se cuenta como uno más de los rasgos que la caracterizan y ahí reside parte del acierto de esta propuesta.

La ganadora de un Goya a mejor actriz revelación por su papel de hija de Maixabel Lasa en la película Maixabel, María Cerezuela, encarna a Romi. Señalar su naturalidad es quedarse muy corta ante una interpretación que se hace indistinguible de la verdad.

Una protagonista llena de fuerza

Además, la actriz integra el buen material del guion, que ha creado un personaje rico y con muchas capas. Y lo llena de un carisma que por sí solo ya ofrece un aliciente para disfrutar de los episodios.

El actor y guionista Iker Azkoitia concibió la serie inspirado por una amiga actriz con discapacidad auditiva y portadora de implante coclear. En entrevista a Gatropolis cuenta que se documentó viendo series y películas sobre el asunto, como This close o Sound of metal y con personas del mundo de la sordera.

Un guion que sale de una escuela, la ESCAC

Azkoitia creó la serie con Pau Bacardit y Lluis Mosquera en un curso de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, la ESCAC. Afortunadamente obtuvo el visto bueno de Mediaset España para producirla. Se incorporaron a la escritura Almudena Vázquez, Efrén Tarifa y Alberto Úcar con colaboración de Oriol Capel.

Juntos han escrito una serie muy clásica que empieza más titubeante en la presentación de los personajes y va consiguiendo que todos cuajen a lo largo de los episodios.

Madre e hija investigadoras, colaboradoras y rivales

Romi es hija de una importante inspectora de la Ertzaintza a quien da vida Natalia Millán, una de las pocas componentes del reparto que no es vasca, en esta serie ubicada en Bilbao. Conviven juntas con la abuela de Romi, encarnada por Elena Irureta.

En la agencia de detectives, Romi da cuentas a su manera a un jefe interpretado por Asier Etxeandía y carga con una becaria que corre a cargo de Edurne Azkarate. Todos estos y otros intérpretes entregan estupendos trabajos y se relacionan con ligereza dando a la serie su gran atractivo.

Presupuesto justo, historia atractiva

La dirección, de Inés París y María Cereceda, es más que correcta y aprovecha sus recursos, pero se nota que el presupuesto no llega al de otras series de acción internacionales que pueden verse en las plataformas.

En cambio, la serie sí cumple los cánones del género. Los que componen las infalibles series procedimentales en las que se presenta un caso y se resuelve en el propio episodio.

La sordera como problema y como superpoder

La investigadora principal cuenta con su sordera como elemento diferencial. A veces supone un problema, a veces una forma única de percibir el mundo. Coherentemente con su dificultad al oír, la detective Romi ha hecho del estudio de la comunicación no verbal su punto fuerte.

La televisión vuelve a mostrar con esta serie su gigantesco poder de representación. Mucha gente vio a las primeras personas divorciadas en series, a las primeras homosexuales, o bisexuales, de etnias y culturas diferentes a las propias.

El poder representativo de las series

Otras realidades se hacen comprensibles cuando una serie les concede el tiempo necesario para desarrollar sus estilos de vida y se desactiva el miedo a lo desconocido. En este caso se explica bien que la sordera de Romi es una entre tantas posibles. Se aclara porqué conoce la lengua de signos, aunque se desempeña en el mundo oral.

‘La casa Guinness’, cerveza, política y filantropía Ver más

Se puede conocer un poco lo que supone un implante coclear, una revolución médica y tecnológica que ha convertido la experiencia de la sordera en algo muy diferente de lo que fue para generaciones anteriores.

La rutina de la sordera

Se toma esta discapacidad en un punto en el que es rutina para la protagonista y su entorno. No se vive con el dramatismo de un diagnóstico reciente. Se cuentan con naturalidad los momentos complejos para una persona implantada e incluso sus ventajas, como poder desconectar de manera que los oyentes no podemos hacer.

Lo mejor es que se ha creado un personaje complejo, atractivo y sin simplificar. Inteligente, pero no a un nivel mágico que la separe del resto. E interpretada por la cara fresca de María Cerezuela, que le presta su propia viveza.