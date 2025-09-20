Eduard Fernández alza la voz a favor de Palestina: "Lo que ocurre en Gaza es una barbaridad"

Eduard Fernández, que se ha metido en la piel de tantos hombres diferentes, ha sido este sábado él mismo al recoger el Premio Nacional de Cinematografía y ha denunciado, "por respeto" al oficio de actor, "espejo" de lo que sucede en el mundo, "la barbaridad de lo que está ocurriendo en Gaza se llame como se llame", según EFE.

Con un pañuelo palestino sobre la chaqueta de su traje color arena, el intérprete catalán ha recibido emocionado este galardón, en un acto celebrado en el centro Tabakalera de San Sebastián, al que han asistido la vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El actor de 'Mientras dure la guerra' y 'El hombre de las mil caras', filme por el que obtuvo la Concha de Plata en el Festival donostiarra, ha cerrado su intervención nombrando a algunos de los niños menores de dos años que han sido asesinados en Gaza.

"La barbaridad de dejar morir a los niños de hambre es exactamente igual le pongan la palabra que le pongan, sea o no genocidio. Los quieren matar a todos de la manera más cruel y más bestia", ha subrayado el actor.

Ha recalcado que "cuesta encontrar palabras" al hablar de lo que sucede en Gaza, sin saber cuánto crecerá esa lista de niños asesinados por Israel. "No sabemos cuántos más serán y no sabemos si nos lo dirán algunos que están pensando en qué espejo van a poner en el baño del edificio que van a construir".

"No podemos dejar de decirlo constantemente porque ellos no se van a cansar de matar constantemente, decirlo para poder conservar nuestra dignidad como personas", ha recalcado.

Greta Fernández, hija del actor, también actriz y Concha de Plata en 2019 por su papel en 'La hija de un ladrón', en la que trabajó con sus padre, se encontraban entre el público y en la lista de agradecimientos del actor catalán a las personas más importantes de su vida y su carrera.

Una trayectoria en el teatro y el cine a la que el año pasado se añadieron las películas 'el 47' y 'Marco', dos interpretaciones "sobresalientes" que se encuentran entre las razones por las que el Ministerio de Cultura le ha concedido el Premio Nacional de Cinematografía 2025, dotado con 30.000 euros.

En el escenario, "el lugar más expuesto", Fernández encontró paradójicamente su "refugio", un "lugar seguro" desde el que ha podido "arriesgar" y tirarse "a la piscina hasta lo más profundo".

"A base de hacer distintos personajes y mirar desde distintos sitios, he ido entendiendo un poco más a las personas y a mí mismo", ha asegurado Fernández, que es "incapaz" de juzgar a los personajes a los que interpreta, aunque hayan sido golpistas como Millán Astray.

El ministro de Cultura ha destaco la unanimidad del jurado para entregar el premio este año a este actor, nacido en Barcelona en 1964, que va camino del centenar de películas rodadas, que se ha estrenado en la dirección con el corto 'El otro' y que ha recibido todos los premios: Goya, Gaudí, Feroz, Platino... y que también ha sido reconocido con la Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes.

El Festival de San Sebastián se vuelca con Gaza y homenajea a Marisa Paredes Ver más

El jurado del Nacional de Cinematografía lo ha definido como "uno de los actores más destacados de la cinematografía española", un elogio al que este sábado se han sumado decenas de adjetivos, como "inigualable" y "único", que le ha dedicado, entre otros muchos y en catalán, el codirector de 'Marco', Jon Garaño, que ha hablado del actor al igual que lo ha hecho Mar Coll, que contó con Fernández para su opera prima 'Tres días con la familia' y sigue siendo "un referente" para ella.

El ministro ha remarcado la "humanidad" del actor y ha recitado unos versos de Dylan Thomas: "No entres dócilmente en esa buena noche, enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz".

"Gracias por tu furia y que tu voz nunca permita que la luz se apague. Gracias por llevarnos de la mano a tantos sitios", le ha dicho Urtasun.