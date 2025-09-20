El Festival de San Sebastián se vuelca con Gaza y homenajea a Marisa Paredes

La gala inaugural del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián terminó plagada de referencias a Gaza y a la protagonista del cartel de esta 73 edición, Marisa Paredes, a la que recordaron intervinientes como Juliette Binoche y Pedro Almodóvar, que entregaron el Premio Donostia a Esther García, informa EFE.

El apoyo a la población palestina tuvo su lugar dentro y fuera de la gala en el Kursaal, entre cuyos asistentes estuvieron los ministros para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; Cultura, Ernest Urtasun; y Trabajo, Yolanda Díaz (también vicepresidenta del Gobierno).

Estos dos últimos, al igual que el director del Festival José Luis Rebordinos, y el cineasta Pedro Almodóvar, llevaban además unas insignias reivindicativas en sus trajes. Tras la gala, se proyectó la película que abre el festival, la argentina 27 noches, de Daniel Hendler.

Una concentración en apoyo a Gaza, a las puertas del Festival

Antes de la alfombra roja, unas doscientas personas se concentraron en apoyo de la causa palestina cerca de la sede del festival . Al otro lado de unas vallas situadas en la calle en la que se encuentra el Kursaal, los manifestantes portaron banderas palestinas y corearon consignas como "Palestina, libertad", "Israel, boicot" y "Stop genocidio".

El propio director del Festival, José Luis Rebordinos, lució una chapa en apoyo al pueblo de Gaza en la solapa de su traje.

El pasado 5 de septiembre, el comité de dirección del Festival de Cine de San Sebastián condenó públicamente el "genocidio y las masacres inimaginables que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está perpetrando" en Gaza y exigió el alto el fuego y la liberación de todos los rehenes que están secuestrados por Hamás.

Además, este miércoles acudirán al Festival Saja Kilani y Motaz Malhees, dos de los intérpretes de La voz de Hind, que relata la muerte de una niña palestina de seis años en un ataque israelí con la grabación real de sus llamadas. La proyección de esta película tunecina, que ganó el pasado 6 de septiembre el León de Plata Gran Premio del Jurado del Festival de Venecia, será uno de los momentos más emocionantes y políticos del certamen.

Binoche pide un cambio: "Hay que despertar"

Ya en la gala, la actriz francesa Juliette Binoche tuvo un recuerdo para Marisa Paredes (fallecida en 2024), a la que ha definido como una "defensora de los derechos humanos", y tras agradecer al festival la oportunidad de presentar en él su primera película realizada, In-I In Motion, ha reconocido que "al igual que Marisa, yo soñaba con ser actriz y lo conseguí, pero nunca pensé que podría hacer una película como directora, parecía un sueño demasiado grande".

Por ello, destacó que "necesitamos sueños, sueños fuertes y sinceros, sueños de transformación", tras lo cual se ha unido "a quienes sueñan con poner fin a las masacres en Palestina, sueñan con terminar con el dolor y la crueldad", al tiempo que también expresó su deseo de que se libere a los israelíes secuestrados.

"Ahora necesitamos un cambio. Ahora somos capaces de cambiar. No somos simples criaturas, somos creadores, así que despertemos", dijo.

Esther García, entre la risa y el llanto

Por su parte, la productora de El Deseo, Esther García, recibió el Premio Donostia de las manos de los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, con los que trabaja en la productora El Deseo.

"Es una noche muy especial, porque además de que tenemos a Marisa Paredes como la diosa que ilumina nuestros corazones vamos a premiar a Esther. La nuestra es una compañía familiar y de esa familia, indudablemente, la madre es Esther", dijo el director manchego, que terminó sus discurso con un "viva el Festival de San Sebastián, viva Esther García y viva Palestina libre".

La productora hizo un emotivo discurso en el que ha reconocido que desde que le anunciaron el premio vive "entre la risa y el llanto, entre la alegría y la responsabilidad, como si estuviera dentro de una fábula".

Tuvo un recuerdo para su padres, cuya "enorme austeridad creatividad y alegría" fue suficiente para ofrecer "con muy pocos medios" un "un mundo pleno a sus cinco hijos".

"Es el gran referente en mi vida", dijo, junto a mujeres del cine como Pilar Miró, Josefina Molina, Patricia Ferreira y Cristina Güite. "Éramos muy pocas, pero peleamos y hemos seguido buscando espacio. En esta amada profesión queda mucho por hacer. Ni un paso atrás, compañeras", recalcó entre aplausos.

Walter Salles, Premio Fipresci

El director Walter Salles también recibió el Gran Premio Fipresci 2025 al mejor filme del año por su película Aún estoy aquí (I'm Still Here), un reconocimiento que consideró "particularmente conmovedor" ya que lo recibe "en el país de Buñuel y de la inolvidable Marisa Paredes".

La gala fue presentada por tres actrices mayores de 50 años, como ellas mismas han recalcado en varias ocasión con humor y en un tono reivindicativo: Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño.