El Gobierno redobla su apoyo a las protestas pro-Palestina mientras el PP abraza la teoría de la violencia política

La Vuelta a España supone un antes y un después en las protestas a favor de Palestina. Y las manifestaciones han entrado de lleno en el tablero político nacional, dominando por completo la conversación pública. El Gobierno ha redoblado su defensa de estas acciones de protesta de la sociedad civil frente a un Partido Popular que exporta directamente las teorías de Donald Trump de la “violencia política”.

Las protestas de La Vuelta por la participación del equipo de Israel, propiedad de un millonario muy cercano a Benjamin Netanyahu experto en blanquear la imagen de ese país, son una avanzadilla en acciones pro-Palestina. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el arranque del curso parlamentario, puso sobre la mesa la posición de España de que Israel no participe, como Rusia, en las grandes competiciones internacionales.

España mueve ficha también este martes con la propuesta del presidente de la corporación de RTVE, José Pablo López, ante el Consejo de Administración, de que si Israel se mantiene en el espectáculo, España no participe en el concurso musical de Eurovisión que se celebrará en Viena el próximo mes de mayo.

Esta propuesta ya ha sumado apoyos públicos por parte de miembros del Gobierno como Ernest Urtasun (Cultura) y Mónica García (Sumar). La posición de RTVE se añade a la anunciada por otros cuatro países: Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. Tiene, además, un peso muy relevante porque España es uno de los llamados big five (Italia, Francia, Reino Unido y Alemania), que son los países que mayor financiación aportan y que directamente entran en la final del evento musical.

Los movimientos llegan una semana antes de que arranque la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde España estará representada por el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno. En el marco de esa cita anual del multilateralismo se unirán al reconocimiento del Estado palestino países como Francia, Reino Unido y Canadá. “Nos dijeron que estábamos solos, pero éramos los primeros”, ha defendido Sánchez este lunes en la reunión en la Cámara Baja con los grupos parlamentarios socialistas.

La "admiración" de Sánchez por las protestas

El Ejecutivo, además, ha respaldado en tromba las protestas que se produjeron el domingo ante la llegada a Madrid en la final de la Vuelta Ciclista, empezando por Sánchez que ha puesto en valor su “inmenso respeto” y “profunda admiración” por las acciones “pacíficas” de una sociedad civil que se levanta contra la “injusticia”. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también alabó las manifestaciones a pesar de las presiones de asociaciones de policías: "Yo vi ayer una imagen realmente de una sociedad comprometida con la paz en el mundo y vi la imagen de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales que son la envidia de cualquier Estado democrático".

La posición del Gobierno agudizó el choque con Israel, que volvió a reaccionar de manera airada. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó al presidente español de normalizar la "violencia política" por animar a boicotear La Vuelta. "Ayer una turba propalestina saboteó la Vuelta Ciclista a España. Lo hizo con el apoyo y los ánimos del presidente español. Es increíble. El señor Sánchez y sus ministros comunistas animaron a la violencia", indicó Saar en una comparecencia conjunta en Jerusalén con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Además, calificó al jefe del Ejecutivo español de “antisemita y mentiroso”.

Feijóo se suma a las teorías de Trump y Netanyahu

El concepto de violencia política defendido por Israel, y en boga en EEUU de la mano de Donald Trump contra la izquierda, ha sido asumido por el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, lanzó ese mensaje ante la cúpula en la reunión de la Junta Directiva Nacional en Génova 13: “Claro que se puede condenar la violencia y el asesinato sin peros ideológicos. Y no puede haber matices ante el asesinato de Charlie Kirk. Se puede ser de izquierdas y no justificar o amparar la dictadura criminal de Maduro. Se puede querer seguridad sin ser tildado como insolidario o xenófobo. Se puede querer que este país esté unido sin ser caricaturizado de facha. Y todo esto es la verdadera mayoría social. Sin etiquetas, sin bloques, sin polaridad, sin toxicidad”.

“Y ahí está el Partido Popular. Y por eso insisto. Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política alentar desde el Gobierno el sectarismo contra otros ciudadanos. Es violencia política señalar nacionalidades o periodistas o jueces”, enfatizó durante esa reunión.

Sánchez asegura que Israel "no debe estar en ninguna competición internacional más" Ver más

Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a sobrepasar incluso las palabras de Feijóo comparando la ciudad con un “Sarajevo en llamas”: “Sánchez ayer era feliz. Nunca le había visto… Mira que tiene un aspecto últimamente que no me quiero meter ahí… malhumorado. Era Nerón, con qué alegría. Cuando el presidente del Gobierno dirige las portadas de un país te están tomando el pelo”.

La presidenta se fotografió con el equipo de Israel este domingo y, además, se paseó en coche con el director de La Vuelta. Precisamente Javier Guillén se pronunció este lunes de esta manera: "Lamento y condeno lo ocurrido en la última etapa de La Vuelta. Las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que ocurrió, especialmente en el circuito. No se saca nada bueno de lo que ocurrió. Lamento la imagen que se dio, y eso no se puede repetir".

En cambio, el espíritu de las protestas de la sociedad civil continuó a lo largo del lunes en la madrileña Puerta del Sol, donde el grupo Artistas por Palestina organizó una lectura de los nombres de los 18.500 niños asesinados en el genocidio en Gaza. Pusieron su voz figuras como Pedro Almodóvar, Loles León, Marta Nieto, Luis García Montero, Adriana Ugarte, Jesús Maraña, Rosa Montero, María León o Ester Expósito.