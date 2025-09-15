Sánchez asegura que Israel "no debe estar en ninguna competición internacional más"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que Israel no esté en ninguna competición más mientras siga la "barbarie" y ha aseverado que las organizaciones internacionales deportivas deben "plantearse si es ético" que ese país siga participando en los grandes torneos.

Sánchez se ha expresado en estos términos durante su intervención en el Congreso ante los grupos parlamentarios socialistas, un día después de que la Vuelta ciclista cancelara su última etapa ante las masivas manifestaciones a favor de Palestina y contra la participación del equipo de Israel.

Estas protestas han provocado todo un terremoto político con la derecha acusando al Gobierno de incitar a la violencia.

"Por supuesto rechazamos siempre la violencia. Mostramos nuestra profunda admiración por los deportistas y ciclistas", ha arrancado Sánchez, que ha dicho que siempre se ha puesto la seguridad de los participantes "por delante de otra cuestión".

"Pero sentimos también un inmenso respeto y una profunda admiración por la sociedad española, que se moviliza frente a la injusticia", ha añadido Sánchez, remarcando que los ciudadanos han mostrado su indignación "de forma pacífica".

Según Sánchez, este debate "debe crecer y llegar a todos los rincones del mundo". Ha lanzado la idea de que las organizaciones deportivas internacionales "deben plantearse si es ético que siga participando Israel en las competiciones deportivas".

El jefe del Ejecutivo ha dicho que tiene una posición "clara y rotunda": "Hasta que no cese la barbarie ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más".