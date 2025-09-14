El rescate encubierto de Telemadrid: Ayuso salva su tele inyectando el triple de publicidad institucional

Telemadrid se ha convertido en 2024 en el medio de comunicación que más dinero ha recibido en el reparto de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Ayuso ha destinado 2,52 millones de euros a publicitarse en los medios autonómicos públicos, más que lo adjudicado a cualquier otra empresa de comunicación, incluidos los grandes grupos como PRISA, Unidad Editorial y Planeta o el sobrerrepresentado Ábside Media de la Conferencia Episcopal.

Los fondos de publicidad institucional destinados a Radio Televisión Madrid (RTVM), la empresa pública que gestiona la televisión y la radio autonómicas, se han multiplicado por tres en solo un año —por diez si se hace la misma cuenta respecto a 2020—. La cantidad gastada por la Comunidad de Madrid ha aumentado en 1,74 millones en el pasado ejercicio.

Por ponerlo en contexto: el segundo medio al que más dinero se ha destinado por parte de la Comunidad de Madrid en 2024 ha sido El Mundo, 1,15 millones de euros, menos de la mitad de lo desembolsado para RTVM.

El incremento de los fondos a RTVM —una revelación de la investigación 'Ayuso parte y reparte', realizada por infoLibre— no es casual y se encuadra en un marco de control político sobre el medio autonómico. La presidenta nombró en 2021 a un nuevo administrador del grupo, José Antonio Sánchez —al que el año pasado hizo director general— tras chocar políticamente con la cúpula anterior, a la que Sánchez fulminó nada más llegar al grupo. Además, en los últimos meses, los sindicatos han intensificado sus quejas sobre la utilización política del grupo por parte del Gobierno autonómico.

Una inyección de fondos sin precedentes

Los dos millones y medio que el Ejecutivo autonómico ha destinado a insertar publicidad en RTVM en 2024 se han repartido de la siguiente forma: 1,98 millones para las emisiones de televisión en Telemadrid y La Otra —el segundo canal televisivo de RTVM—, 437.527 euros para la web de Telemadrid y 98.113 euros para Onda Madrid, la radio pública.

En cualquier caso, no todo el coste que supone la publicidad institucional acaba en las cuentas bancarias de los medios. El Gobierno autonómico —al igual que cualquier otro organismo— tiene que pagar un 21% de IVA al realizar las inserciones publicitarias. Por ello, la Comunidad ha gastado 2,52 millones de euros para publicitarse en RTVM, pero la empresa pública ha ingresado de forma efectiva una cifra algo inferior: 1,99 millones.

Con todo, en 2024 RTVM recibió más dinero gracias a la publicidad de Ayuso que en los cuatro años anteriores juntos. Se trata de una subida extraordinaria que es incluso superior a la que se ha dado en muchos medios conservadores como ABC o El Debate.

En pérdidas desde 2017

Desde 2017, año en que RTVM empieza a publicar sus cuentas anuales, el grupo arrastra unas pérdidas acumuladas de 9,28 millones de euros. En 2023, la corporación recibió 569.104 euros netos —con el IVA ya descontado— en publicidad institucional del Gobierno autonómico y, aun así, arrojó un resultado negativo a final de año de casi un millón de euros.

En 2024, en cambio, después de que el Ejecutivo de Ayuso triplicara su inyección en publicidad institucional y aumentara el presupuesto que la Comunidad le asigna directamente como empresa pública, RTVM terminó el año con beneficios. Las ganancias fueron de 833.349 euros, el mejor resultado de RTVM desde, al menos, 2017. Sin los 1,99 millones que la empresa pública recibió de la publicidad institucional, el resultado habría vuelto a ser negativo y el peor desde que se publican las cuentas.

El peso de la aportación del Gobierno autonómico en los ingresos publicitarios de RTVM lleva en aumento desde 2020, cuando solo suponía un 2,96% del total. De hecho, mientras en 2022 y 2023 la radiotelevisión pública madrileña registró un descenso del total de sus ingresos publicitarios, lo que le inyecta por esa vía el Gobierno del que depende no ha dejado de crecer. Hasta el punto de que en 2024 uno de cada tres euros que el grupo ingresó por publicidad provenía de las arcas autonómicas.

La odisea de cuadrar las cuentas

El vuelco en el resultado de RTVM es importante porque no solo sanea con fondos públicos las cuentas del grupo, sino que también descarta que pueda activarse uno de los motivos de cese para el director general previstos en la ley que rige el funcionamiento de la empresa pública. La norma contempla la salida del director general en caso de desviación presupuestaria o resultados negativos atribuibles a su gestión.

El director general del grupo, José Antonio Sánchez, llegó a RTVM en 2021 como administrador provisional, tras las desavenencias de la anterior cúpula directiva con Isabel Díaz Ayuso, y en 2024 fue nombrado director general de la corporación.

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy había dirigido el ente público RTVE, donde muchos trabajadores exigieron su dimisión después de que admitiera figurar en los papeles de Bárcenas. Además, protagonizó varias polémicas, como reconocer en el Congreso que votaba al Partido Popular: "Yo voto al PP y seguiré votando al PP", proclamó Sánchez, que ya había dirigido la radiotelevisión pública en la última etapa de gobierno de Aznar.

Los problemas de Telemadrid para cuadrar su cuenta de resultados siguen presentes a pesar de los sucesivos aumentos presupuestarios que la Comunidad de Madrid realiza para sostenerla económicamente. En 2024, la cantidad destinada por el Ejecutivo de Ayuso para la televisión y radio autonómicas ascendía, en un principio, a 78,5 millones de euros, un 16,64% más que en 2023. Una cantidad al margen de la inyección de publicidad institucional.

Sin embargo, el pasado noviembre, antes de que se cerrara el ejercicio económico, el Gobierno autonómico añadió una adenda al contrato en la que anunció que "la aportación de la Comunidad de Madrid será modificada como consecuencia de necesidades no previstas no imputables a RTVM". Como consecuencia, RTVM terminó recibiendo 4,2 millones de euros adicionales a los 78,5 previstos.

Aun así, ese extra no fue suficiente y el aumento de publicidad institucional autonómica —de 1,41 millones más que en 2023 (con el IVA ya descontado)— fue fundamental. De hecho, la diferencia entre los resultados de las cuentas de 2024 y 2023 es de 1,73 millones de euros, una cifra similar. Es decir, sin ese aumento, RTVM no solo no hubiera cerrado el ejercicio con su mejor resultado económico, sino que hubiera vuelto a reportar pérdidas un año más.