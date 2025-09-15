Los nombres de los 18.500 niños asesinados en Gaza resuenan en la Puerta del Sol: "La lista de la vergüenza"

Abdullah Mohammed Riyad Abdullah Al-Sayed Kul, Habiba Firas Mustafa Al-Jadi, Amal Yousef Taleb Alyan, Maria Ahmed Nayef Rayan, Yaqeen Ali Aoun Isbeita, Sama Jihad Jamil Muqat, Nawal Hisham Hassan Ghaben, Aisha Zakariya Yahya Abu Manie, Mariam Mohammed Nader Al-Sousi, Ibrahim Abdel Fattah Said Salam. Una decena de niñas y niños asesinados en Gaza, escogidos entre los casi 20.000 muertos en 23 meses registrados en un documento de 400 páginas, cuyos nombres están siendo leídos a viva voz desde las doce el mediodía de este lunes y seguirán resonando hasta las 22:00 horas en la Puerta del Sol de Madrid.

Este acto simbólico, promovido la plataforma Artistas con Palestina en el que ya han participado figuras como Pedro Almodóvar, Luis García Montero, Adriana Ugarte, Miguel Ríos, Andrés Lima, Loles León, María Botto, Fernando León de Aranoa, Marta Nieto, Jesús Maraña o Agustín Almodóvar. Durante la tarde-noche seguirán recordando a los asesinados y clamando por una Palestina libre otros muchos como Ara Malikian, Eva Ugarte, Alauda Ruiz de Azúa, Alberto San Juan, Juan Mayorga, Hernán Zin, Bárbara Lennie, Fernando Colomo, Kiti Máver, Rosa Montero, Leticia Dolera, María León, Joaquín Reyes, Paco León, Ester Expósito, Ana Wagener, Carlos Bardem, Eduardo Casanova, Javier Fesser, Aitana Sánchez-Gijón, Juan Diego Botto, Carlos Hipólito, Alberto Amman o Raúl Arévalo.

Muchos rostros conocidos para dar voz y poner nombres y apellidos a quienes no los tienen. Niñas y niños que "tenían sueños, esperanzas, un montón de cosas por hacer en este mundo", tal y como ha resaltado a infoLibre María Botto, "orgullosa" de una ciudadanía española que cada vez se manifiesta más porque "no quiere el genocidio y cree en los derechos humanos". "Este acto es especialmente significativo, pues es ponerle nombre a una atrocidad injustificable desde cualquier punto de vista, un genocidio con todas las letras", ha remarcado igualmente a infoLibre Andrés Lima, añadiendo: "Hay que parar esto como sea ya, y si la vergüenza de Europa y el mundo en general no lo para, lo tendrá que hacer la ciudadanía. Porque la gente tiene sentido común, y esto es algo que clama al cielo y hay que seguir protestando. No sé si estamos insensibilizados, pero nos dormidos, y hay que despertar".

Con el eco de lo ocurrido el domingo en Madrid en el final de la Vuelta a España todavía presente, Pedro Almodóvar ha defendido la protesta contra Israel como "absolutamente legítima". "Uno de los participantes –el equipo Israel-Premier Tech– apoya absolutamente a Netanyahu. Protestar e impedir que todo lo que lleve el nombre de Netanyahu prospere es un acto de conciencia cívica", ha declarado a preguntas de los periodistas después de participar en el acto leyendo una carta de un niño gazatí. "Estoy aquí porque estoy a favor de Palestina libre y porque es insoportable levantarse cada día y ver las imágenes que vemos en las noticias. España es un país solidario, Madrid es una ciudad solidaria, y para mí es muy emocionante participar en un acto como este", ha señalado.

Y ha continuado el cineasta: "Me encantaría que, si quedan familiares de estos niños, les llegara la noticia de que hay una gran plaza en Madrid donde personas que no les conocemos han estado recitando sus nombres y diciendo que han sido asesinados. Me pregunto de qué sirve matar niños, no sé a qué causa puede servir eso. Viendo las imágenes de ayer en Madrid veías personas de todo tipo y condición, gente muy joven, amas de casa, señores mayores... la protesta está aumentando de manera muy transversal, y eso es muy importante, porque no incumbe solo a los artistas, sino a toda la sociedad española. Los políticos son los que tienen que oír lo que estamos diciendo en las calles y hacer lo adecuado porque son quienes nos representan. Lo mismo que cuando nos tiramos a la calle para protestar contra la guerra de Irak, tienen que prestar atención a los ciudadanos, que cada vez se están manifestando más".

En nombre de Artistas con Palestina, la actriz Rocío León ha defendido este "acto simbólico" para que "quede claro que no vamos a olvidar y no vamos a borrar sus nombres ni de nuestras voces ni de nuestra conciencia sus nombres". "Sobre todo, estamos aquí para recordar a nuestros gobiernos que no vamos a permitir que esta lista de la vergüenza siga creciendo. Exigimos que actúen ya ante el genocidio del que estamos siendo testigos", ha remarcado a infoLibre, reclamando asimismo que "se cumpla de una vez con el derecho internacional" y la ayuda humanitaria pueda entrar en Gaza. "Porque los gobiernos tienen la obligación de proteger la vida y los derechos humanos. Todo el mundo está a la espera de que se abran los corredores humanitarios que darán esperanza al pueblo palestino", ha añadido.

También están presentes en el acto diferentes organizaciones que están trabajando sobre el terreno, como Médicos del Mundo, Mundubat, Oxfam Intermón, Action Aid-Alianza por la Solidaridad, Médicos sin Fronteras, UNICEF, Save the Children, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, UNRWA, EDUCO o Asamblea de Cooperación por la Paz. Todos a una para gritar contra el silencio, poner rostro a lo invisible. "Estamos aquí para apoyar este acto porque es importante que se sepa que en Gaza se están asesinando niñas y niños y se conozcan sus nombres", ha afirmado a infoLibre la portavoz de UNRWA España, Irene Martínez.

"Desde UNRWA tenemos más de 12.000 compañeros y compañeras que se están jugando la vida para atender a las personas allí, proporcionando atención médica y servicios psicosociales, que son muy importantes, sobre todo para los más pequeños", ha resaltado, subrayando que las niñas y los niños asesinados en Gaza "son como los de España, tienen sueños, quieren volver a sus escuelas y tener una vida normal en paz". "Con la situación de hambruna, nuestra petición es que nos dejen entrar con alimentos sin obstáculos, porque la situación es muy difícil. Hay que seguir hablando de lo que está pasando en Gaza y nos tienen que dejar trabajar a las organizaciones, que podemos hacer mucho allí", ha pedido.

El acto se está desarrollando con total normalidad en un ambiente solemne pero también de alguna manera esperanzado por la conciencia de estar haciendo lo correcto, esto es, denunciando los asesinatos y defendiendo el derecho a la vida. Además de multitud de banderas palestinas, muchos carteles y pancartas con diversas leyendas a favor de la causa Palestina y, sobre todo, por el fin de la violencia. 'Parad la guerra contra la infancia', 'Stop genocidio', 'Tenemos 2.000 camiones con suministros vitales esperando el acceso a Gaza', 'Miles de niños necesitan evacuación médica ahora o no sobrevivirán', 'El silencio y la equidistancia son cómplices. No dejes de hablar de Gaza', 'Los médicos no pueden parar el genocidio, los líderes mundiales sí'.