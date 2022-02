La política en los Goya: "Las mujeres afganas viven prisioneras de los talibanes"

La ceremonia de los Goya tuvo como principal ganador a El buen patrón. Había un guion, sin escribir pero más o menos claro, hasta ahí. Y también lo había, sin duda, en el momento protagonizado por la cineasta afgana Sahraa Karimi. Pues no. Tampoco había guion. Que resulte espontáneo es parte fundamental de su fuerza. Porque su grito no está preparado para el prime time pero, a su vez, es perfecto a esa hora.

"Hola a todos, gracias por invitarme. Maestro Almodóvar. Quiero aprovechar esta importante plataforma para ser la voz de las mujeres de mi país, Afganistán. Las mujeres afganas viven prisioneras de los talibanes. Desde este prestigioso escenario me gustaría dirigirme a la comunidad internacional", dijo Karimi.

Hubo factor sorpresa en este alegato. Es lo que tienen los alegatos, que no los anuncias. Los lanzas al mundo. Con toda la razón: "Los talibanes oprimen a las mujeres afganas. Son enemigos de la cultura, los talibanes atacan el cine, atacan los valores democráticos, han masacrado millones de inocentes en nombre de la religión en los últimos veinte años".

Hay caras descompuestas en las butacas del Palacio de las Artes y las Ciencias. Todos esperamos alegatos en los Goya pero, quizás, no este. Seguro que no esperábamos este. "Por qué la comunidad internacional se está si quiera planteando reconocer al régimen talibán". Este fue el discurso de la noche.

Y continúa: "Por qué hay medios y periodistas internacionales que intentan mostrar a los talibanes como algo normal. Si otros países reconocen, legitiman de esta manera el régimen talibán, a este régimen armando y terrorista que quiere acabar con las mujeres, con el arte, con el cine, les estarán dando permiso a los talibanes para que destruyan el futuro de Afganistán".

El llamamiento final no puede ser más claro. Que la cultura es contraria a la represión. Que la cultura es libre por definición. "A todos los cineastas del mundo, a todos en el cine español, os pido por favor, haced que se escuchen vuestras voces en defensa de las mujeres afganas. No reconozcáis al régimen de los talibanes". Palidecen los discursos ante semejante grito de ayuda. ¿Se habrá escuchado al otro lado de la pantalla catódica? Más claro no se puede.

Esto se ha bien dicho en una noche en la que, todo sea efectivamente dicho, las mujeres se han alzado ganadoras en nueve de las 28 categorías a las que competían en la 36ª edición de los Premios Goya, frente a las 13 ganadoras del año pasado, aunque siguen sin repetir podio en Mejor Dirección o Fotografía.

En un recodo nada invisible de la noche ha ganado su Goya La Cordillera de los Sueños, producción chilena alzada como Mejor Película Iberoamericana. En su nombre, ha recogido el premio Alexandra Galvis, quien ha pedido a Chile "que el país nunca olvide y use su memoria para construir". "Ha dedicado 50 años hablando de su vida, hablando de su memoria, contando la hsitorai de Chile. Y ha dedicado su vida a esto, a su amor, que es Chile", ha remarcado.