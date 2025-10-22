Cuando el arte también conciencia sobre el cáncer: "La enfermedad es una cuestión política y social"

El museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) acoge desde este miércoles un proyecto que relaciona arte, cultura y conciencia social de la mano de Proyect.IN. Una iniciativa que busca cambiar la percepción del cáncer mediante la creatividad y la expresión artística. Sus fundadoras son la gestora cultural Evelyn Joyce, indo-holandesa directora y fundadora de Fundación Nadine y la artista Marina Vargas , fundadora de Intra-venus y artista multidisciplinar cuyo trabajo explora la iconografía clásica, lo sagrado y la mitología desde una perspectiva contemporánea y feminista. Las dos han sufrido la enfermedad y se han unido para fomentar la sensibilización, inspirar la reflexión y crear conexiones humanas profundas mediante el arte.

El objetivo principal, ha insistido Evelyn, “es acabar con la estigmatización de esta enfermedad que cambia nuestra forma de ver el mundo y el arte”. Un año de trabajo para sacar adelante una iniciativa que se solidariza con los artistas que han sufrido esta enfermedad y que “tiende puentes entre arte, salud y comunidad”, concluyó. Por ello, se otorgarán dos becas (de 6.000 y 3.500 euros) a dos artistas cuyas vidas hayan sido tocadas por el cáncer como invitación a transformar su experiencia en obras de arte. También, para aquellos que trabajen en procesos creativos relacionados con la visibilización de la enfermedad.

La artista granadina Marina Vargas ha señalado que “el arte es una herramienta de vinculación”. Vargas no ha querido pasar por alto el escándalo de la crisis de los cribados de Andalucía (que podría afectar a otras comunidades). “Esto va también en honor de las personas afectadas”. “Tenemos esperanza de que todo cambie”, señalaba.

El pistoletazo de salida del proyecto ha sido una jornada inmersiva en el museo que trata de mostrar la parálisis y el miedo que se siente en los diagnósticos médicos y las distintas pruebas oncológicas por las que pasan los pacientes. Para comenzar, el chef Kike Gallardo tenía preparada una degustación que se convirtió en una experiencia culinaria y sensorial. “Yo siempre me he relacionado con la comida desde el placer y este proyecto me ha obligado a hacer mi trabajo a la inversa para acercarme a una experiencia sensorial cruda”, comentaba el chef.

¿Qué tenía preparado el cocinero? Un bocado elaborado, en concreto con flor eléctrica —conocida también como flor de Sichuan— una planta que provoca en el palada más que un hormigueo, un adormecimiento ‘eléctrico’. Un efecto para acercar a los asistentes a la sensación de pérdida de gusto, algo que en ocasiones padecen los enfermos de cáncer.

Segunda parada. Un sala de proyecciones a la que se accede aún con la boca anestesiada. Una vez dentro, un ruido ensordecedor se combina con un espectáculo de luces estroboscópicas. ¿Cuál es el objetivo? Sentir la tensión, dolor y miedo que se siente ante la incertidumbre de una prueba médica o ante un diagnóstico terrible. La sensación era aun más agobiante porque acompañaba el violín de Clara Rivière interpretando un fragmento de Bach.

Cambiar el imaginario

Toda una experiencia sensorial para concienciar sobre lo que supone la enfermedad. “El objetivo es cambiar el imaginario del cáncer y visibilizar la experiencia de los que lo han sufrido”, recalcaba el director artístico del museo Thyssen, Guillermo Solana Díez. El arte no puede permanecer ajeno a una cuestión social y política, ha señalado.

El punto y final lo ha puesto María Martín Sánchez que ha ofrecido un recorrido por algunas obras del museo bajo el título de Pintura y dolor. Un tour artístico desde el medievo hasta el rococó en un viaje de sufrimiento y simbolismo a través de cuadros emblemáticos de artistas como Ghirlandaio, Tiepolo, Goya o Edgar Degas.