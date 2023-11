Fernández Cubas, Premio Nacional de las Letras: "Censurar a Roald Dahl o Agatha Christie es absurdo"

La reciente Premio Nacional de las Letras, Cristina Fernández Cubas, considera que los intentos de censura actual sobre obras de autores como Roald Dahl o Agatha Christie son "el colmo de los absurdos" y una postura "alucinante".

"Encuentro alucinante todo lo que está sucediendo en torno a estos libros. Es verdad que las primeras versiones de Cenicienta o Blancanieves eran realmente crueles y diferentes, pero que ahora se censure a Roald Dahl ya me parece el colmo", ha lamentado en declaraciones a Europa Press la galardonada, reconocida como una de "las cuentistas más importantes" de España.

Fernández Cubas ha puesto también como ejemplo el título de otra de las obras de Christie, 'Diez negritos'. "Que ya no se pueda llamar a ese libro 'Diez negritos' forma parte todo de un absurdo y no tengo nada más que decir que, más que disgusto, esto me genera sopor", ha criticado.

El fallo celebra la literatura de género "fantástico" de la autora, quien no obstante cree que no es "una etiqueta del todo adecuada". "Varios de mis cuentos sí podrían entrar en lo que se considera fantástico, pero yo siempre he preferido utilizar un adjetivo como el de 'inquietante'", ha explicado.

Para Fernández Cubas, la realidad "ya es inquietante" y lo que ella hace es "situarse entre dos mundos". "En todo caso, yo tengo libros que no son en absoluto fantásticos, como pueden ser mi libro autobiográfico -'Cosas que ya no existen'- en el que, curiosamente, no me permití ni una sola licencia y todo lo que se cuenta es real", ha matizado.

En cualquier caso, a la pregunta de qué le resulta más inquietante de la realidad actual, Fernández Cubas ha afirmado sentirse viviendo "en una distopía". "Con esto empiezo y acabo, pero me siento en una distopía, aunque las distopías generalmente apuntan a unos años más lejanos", ha ironizado.

El día a día de la autora catalana en estos momentos ha cambiado en relación a su rutina. "En estos momentos ha sido mucho avión, tren y eso, pero normalmente no es así y espero recuperar la tranquilidad en cuanto termine con mis compromisos", ha apuntado. Tampoco ha tenido tiempo para pensar qué hacer con el dinero del premio -50.000 euros-.

"Todo ha sido muy rápido y no he hecho más que hablar por teléfono. Pero de todas maneras, aunque no haré nada extraordinario, me viene muy bien esta dotación y haré lo mismo que hago ahora (escribir), pero mejor", ha concluido con humor.