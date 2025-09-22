‘Gaza a través de sus ojos’: el Thyssen muestra la resistencia del fotoperiodismo en la Franja

“Esto es su mirada. Es la voz de Gaza. Es un llamamiento a no mirar hacia otro lado”. Así describe la UNRWA la exposición Gaza a través de sus ojos, que se mostrará en el Museo Thyssen a partir del próximo 23 de septiembre. Alrededor de 30 fotografías que muestran la barbarie del genocidio en Gaza son las protagonistas de esta muestra, que tiene como objetivo enseñar la vida en la Franja bajo el asedio israelí.

La iniciativa –promovida por el museo, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) y el Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO)– recoge, según las entidades organizadoras, la necesidad de que la situación extrema a la que se atiene Gaza sea documentada y vista por la sociedad civil, que podrá acceder a esta exposición gratuitamente.

En un momento en el que el periodismo es objetivo militar en territorio palestino, con ya más de 200 periodistas asesinados por el ejercito de Israel, esta exposición surge como resistencia de una profesión que se vuelve cada día mas imposible en la Franja. En la propia firma de las fotografías no hay ningún tipo de identificación, por motivos de seguridad. La UNRWA reclama el papel de estos periodistas que arriesgan sus vidas para dar un testimonio de la barbarie que está sucediendo.

Precisamente, infoLibre se sumó el pasado 28 de agosto a una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para pedir el fin de la masacre deliberada de periodistas en Gaza y el acceso de la prensa extranjera a la Franja. Junto con este medio, más de 150 periódicos, radios y televisiones participaron en una movilización mediática el 1 de septiembre que mostró durante 24 horas, por ejemplo, un texto sobre fondo negro denunciando la situación en el caso de los diarios digitales.

La UNRWA y ONG españolas gritan "¡Basta ya!" en Madrid contra el genocidio de Israel en Gaza

Por parte de la UNRWA, más de 12.000 trabajadores y trabajadoras se encuentran en la Franja aportando asistencia y ayuda ante la emergencia. Aunque han estado colaborando con el pueblo palestino durante décadas, ahora su labor se ha vuelto casi imposible, con el Estado de Israel impidiendo la entrada de ayuda humanitaria.

Desde la organización denuncian que más de 360 de sus miembros han sido asesinados, muchos de ellos mientras intentaban cumplir con su labor o junto a sus familiares. “Familias enteras han sido aniquiladas”, exponen.

Toda la Franja ha sido devastada, con bombardeos casi constantes, desplazamientos forzados y un colapso de los servicios, manifiestan desde la UNRWA. Las familias se enfrentan a la barbarie y la pérdida sin refugio alguno, añaden.