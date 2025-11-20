'El albatros negro': investigación en las profundidades marinas

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

El albatros negro - María Oruña

Plaza & Janés (2025)

Una vez más, interesante. María Oruña suele estar entre mis lecturas desde hace años. Se documenta bien de nuevo con esta investigación de profundidades marinas donde las historias reposan dentro de la Historia. En algunos momentos, se ralentiza el ritmo con excesiva información y sobrecarga de secundarios que no aportan tanto. Pero en general, es otro buen libro de Oruña.

Con la muerte de Lucía Pascual, historiadora naval se suelta el hilo de la investigación policial. Nagore Freire, de la Brigada de Patrimonio deberá formar equipo con el subinspector Pietro Rivas, recién llegado a Vigo. La escritora ha dado vueltas hasta conseguir dos personajes muy particulares. Es especialmente interesante descubrir el trabajo que se realiza a nivel policial en el ámbito patrimonial.

La muerte de la historiadora, a la que siguen otras, conduce hasta el galeón Albatros Negro, que se habría hundido en la batalla de Rande de 1702. Lucía Pascual husmeaba al gigante hundido tras el enfrentamiento naval de la Guerra de Sucesión española, que tuvo como escenario la ría de Vigo en un enfrentamiento entre las flotas anglo-holandesas con la hispano-francesa. Pero no era la única… Oruña trabaja fuerte en la intriga y la lucha por llegar a los secretos de la embarcación. La parte histórica es para mí, uno de los mayores atractivos de la novela.

A Freire y Rivas se le unen una corte de secundarios, admiradores de la fallecida. Un grupo un tanto extraño al que, a mi entender, se da demasiado protagonismo. Probablemente los necesitaba como complemento del núcleo de la novela, que otorga al galeón el papel del novio deseado por muchos, aunque por diferentes motivos. La “persecución” sirve a la autora para dar cuenta de cómo se mueven y hasta dónde llegan los caza tesoros y los expolios marinos.

Sabemos desde el principio que esta búsqueda terminará por unirse a Miranda de Quiroga, una joven que a principios del siglo XVIII regresa a su Galicia natal tras una etapa en el Nuevo Mundo. Para su entorno, su amor a la naturaleza y los insectos no deja de ser una excentricidad en una época donde su destino es el matrimonio.

Nadie está libre del dolor y todos necesitamos, en algún momento, el apoyo de los demás Ver más

Con sus pinceladas románticas junto a un hidalgo y un monje corsario, inspirados en personajes reales como la propia Miranda, mantiene bien la historia que camina en paralelo a la investigación policial. De hecho, diría que la manera en la que narra cómo el trío condiciona el curso de la Historia, motiva más que los dimes y diretes de la indagación de los policías. Y eso, a pesar de que Oruña aprieta el acelerador, subiendo el ritmo en los coletazos de la novela a medida que los investigadores y los admiradores de la historiadora muerta se acercan al objetivo final. Eso sí, con cierto toque peliculero.

El volumen de la novela es importante. Aunque no descarto libros por número de páginas, es verdad que un recorte en descripciones no habría venido mal. Son atrayentes los vericuetos del universo marino en el que nos sumerge, pero también, hay momentos de sobrecarga de datos. Lo mismo sucede en sus recorridos por Vigo, aunque puedo entender que la tierra tire a María Oruña...

Pero ya lo comentaba al principio. Suelo acudir a esta escritora que se ha labrado un camino pasito a pasito y con mucho trabajo, lo que le ha reportado un enorme club de seguidores. Se lo merece.