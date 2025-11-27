El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

Homenaje a tu silencio - Paloma Caro

Espasa (2025)

Paloma Caro, siempre nómada y a veces emigrante como su familia por generaciones, es de origen francés y español. Sus abuelos y sus padres vivieron en Francia, Argelia, Marruecos y, por último, en España, donde ella nació. Reconoce los lugares por su olor, incluso en los barrios de las ciudades más asépticas. En ese lugar que huele a comida especiada y a ropa limpia siempre se encontrará en casa. Trabajó durante años en comunicación para una multinacional norteamericana y otras empresas del sector. Ha publicado las novelas Mejor no me escribas más (Universo de letras, 2020) y El limonero de Tetuán (La Esfera de los Libros 2023).

Buceando para encontrar datos de esta autora, me encuentro que, en una entrevista, Paloma Caro manifiesta, “antes todo se callaba, ahora todo se hace público”. Esta sería la mejor síntesis de este libro.

La autora con toda claridad encuadra este libro en cuatro partes diferenciadas: La historia de Julia y la historia de Emma serán las dos partes fuertes del relato, aunque las otras dos, La revelación y el origen de las preguntas, son parte esencial del libro. Son hija y madre y cada una con su relato pone de manifiesto lo que nunca se dijeron.

Es una historia familiar llena de secretos, donde nos encontraremos de alguna manera inmersos en el amor, en la moda del momento, en las costumbres, en los lazos familiares y en lo importante que es mantener los secretos a buen recaudo para que la armonía familiar siga por derroteros placenteros.

La madre nació en Tetuán en la época del protectorado de los años cincuenta y sesenta, vivió en una familia restrictiva con claro dominio del padre, quien debe decidir cómo será la vida de sus hijas, sobre todo; por el contrario, la madre, una mujer de mente más abierta que entendía a sus hijas, sufriendo por el carácter tanto del marido como de uno de los hijos varones. La hija verá la luz en Madrid, viviendo la libertad de los ochenta y noventa.

Julia habla de su madre, pero no con ella, de sus miedos, de sus silencios, que la atrapan, lo poco que hablaron ambas de la vida y de los peligros que su juventud le podían reportar. Vivieron juventudes muy diferentes y en lugares que no tenían nada que ver, pero la joven adoptará actitudes de “tú di lo que quieras que yo haré lo que me dé la gana”.

Emma es intransigente con su hija, por miedo, por miedo a que ella tenga que vivir lo mismo que ella vivió y sea criticada por la sociedad en la que viven. Ambas no nacieron en el mismo contexto social y lucharán por su libertad y por tener una independencia que les permita disfrutar de sus épocas, aunque no tenga nada que ver lo que vivió la madre con respecto a la hija. Julia descubrirá la vida de su madre muchos años después de fallecer esta, sabrá que su madre se casó sin amor por darle a ella una estabilidad familiar.

Una vez leído este libro, emotivo desde el inicio, hay que preguntarse: ¿Quién se pone en los zapatos de Emma y Julia?