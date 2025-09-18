'Together for Palestine' revive el espíritu de los conciertos benéficos de los 80, pero se queda corto

Unos 12.500 asistentes unieron sus voces en la noche de este martes en el OVO Arena Wembley, el gran pabellón de Londres que albergó el concierto benéfico promovido por Brian Eno bajo el nombre de Togheter for Palestine, y que ha conseguido recaudar alrededor de 1,7 millones de euros para la causa palestina.

Concretamente, los beneficios de este recital se destinarán a Together for Palestina Fund, que ahora lo distribuirá a organizaciones lideradas por palestinos como Taawon, el Fondo de Ayuda para Niños de Palestina y el Servicio de Ayuda Médica de Palestina.

Una ayuda conseguida gracias a las actuaciones de artistas como Damon Albarn (Blur y Gorillaz), Paul Weller, Portishead, Bastille, Hot Chip, James Blake, Paloma Faith, Neneh Cherry o Jamie XX, con apoyo presencial o en vídeo de multitud de rostros conocidos. El vídeo preparado por la organización no deja lugar a dudas, y en la cuenta oficial de Instagram hay muchísimos vídeos de la velada:

Un evento que obtuvo una gran respuesta del público, pues las entradas se agotaron en apenas un par de horas, poniendo de manifiesto que la ciudadanía está por la labor de ayudar al pueblo palestino ante el genocidio al que le está sometiendo Israel. Precisamente por eso, a pesar de haber sido un éxito, deja cierto sabor agridulce al haberse 'conformado' con el Wembley Arena y no 'atreverse' con el estadio de Wembley, ubicado a unos pocos metros, donde caben hasta 90.000 personas, y haber podido montar otro de esos grandes festivales que cambiaron un poquito la historia.

Seguramente, una oportunidad perdida de organizar un evento más ambicioso con nombres más populares cuando el calendario lo pone en bandeja (y la causa lo merece), pues se cumplen cuarenta años del mítico Live Aid que tuvo lugar precisamente en el viejo estadio de Wembley y en Filadelfia en 1985, y veinte de su segunda parte oficiosa, el Live 8, que montó en 2005 una decena de conciertos simultáneos en todo el mundo para combatir la pobreza en apoyo de las organizaciones Make Poverty History y Global Call to Action Against Poverty (GCAP).

El festival de este año es, en cualquier caso, un valioso primer paso a partir del cual construir ahora algo más grande y confeccionar un cartel con artistas todavía más populares y con mayor poder de convocatoria. Porque en absoluto son pocos los que ya han manifestado públicamente su repulsa a la violencia y su apoyo a las víctimas en Gaza: Dua Lipa, Billie Eilish, Roger Waters, Residente, Macklemore o Serj Tankian (vocalista de System of a Down), entre muchísimos otros.

Porque algo está cambiando en todo el mundo y lo estamos viendo en directo, igual que el genocidio. Es el despertar de la conciencia que, a su manera, en los ochenta protagonizaron U2, Bruce Springsteen, Sting o Peter Gabriel en las giras por los derechos humanos que hicieron en la segunda mitad de los ochenta. O el macroconcierto exigiendo la liberación de Nelson Mandela en 1988 (fue excarcelado en 1990), también en Wembley. Tiempos aquellos quizás más ingenuos, en los que cada uno individualmente sentía que su voz podía sonar por un mundo un poquito mejor.

Joining the huge names on the line-up, @rachelchinourir and @catburns joined forces at Together For Palestine, and broke out a touching duet of their collaborative track ‘Even’.#RachelChinouriri #CatBurns #TogetherForPalestine @T4Plive pic.twitter.com/P8IUxVgp7f — NME (@NME) September 18, 2025

Together for Palestine ha traído de vuelta aquel espíritu: es el momento de la dignidad humana.