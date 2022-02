Los rótulos comerciales que mantienen viva la memoria colectiva de nuestras ciudades

Nuestras ciudades no serían nuestras ciudades sin sus rótulos. Cada uno de ellos, así como los comercios a los que iluminaban y ponían nombre, han hecho de cada ciudad un lugar con su propia personalidad, rico en historias y anécdotas que no podemos perder. Porque cada vez que cierra un pequeño negocio y se tiran esos rótulos, se tiran las historias de sus dueños y sus clientes. Se tira nuestra memoria colectiva.

Ese es el mensaje de Hijas de Rojas (sin la 'a' en hijas, por el paso del tiempo), la instalación temporal del colectivo Paco Graco que puede verse hasta el próximo mes de abril en la fachada de la sala de conciertos Gruta 77, en el distrito de Carabanchel (Madrid). Un homenaje a los comercios familiares que han poblado la ciudad en los últimos ochenta años, que incluye algunos rótulos rescatados de negocios desaparecidos en el siempre imparable proceso de transformación urbana.

"Se está homogeneizando todo de tal manera que nada destaca. La ciudad avanza, cierran negocios, abren otros, pero hay que saber y recordar lo que había antes", apunta a infoLibre uno de los miembros del colectivo, Jacobo Cayetano (Zuloark), quien añade: "No es eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, es que cualquier tiempo futuro será mejor siempre y cuando conozcamos lo que había antes".

A su juicio, si no desarrollamos un "pensamiento crítico" con respecto a lo que había antes, "vamos a homogeneizar completamente todas las ciudades". "Lo que en cierto modo reivindicamos no es tanto el sentido de la estética, pero sí el sentido de la historia", destaca Jacobo tanto sobre esta instalación en particular (que se enciende cada noche de 18:15 a 23:00 horas) como a la actividad de Paco Graco en general.

Dicho colectivo lleva ya siete años "rescatando" rótulos que, por lo general, son apellidos relacionados con pequeños negocios. En un principio era una labor solitaria focalizada en Madrid, destornillador en mano y con la furgoneta rodando, intentando siempre ponerse en contacto con los dueños del local. Pero pronto la actividad se extendió a Sevilla, Jaén, Santander y otras ciudades, creando así una comunidad en defensa de este patrimonio común.

Son apellidos que han construido una ciudad, porque lo que construye una ciudad son sus símbolos y sus familias

"Al final, son apellidos que han construido una ciudad, porque lo que construye una ciudad son sus símbolos y sus familias. En este caso, gran parte probablemente del éxodo rural de los años cincuenta, con gente que llegaba y montaba negocios. Luego si los hijos los heredaban pasaban a llamarse Hijos de lo que sea", explica sobre el significado del título de esta instalación.

Los rótulos escogidos para la instalación en Gruta 77 son de Carabanchel (Mi tienda López, Géneros de punto Consuelo, Sastrería Pajares), pero también de otras zonas de la capital: Joyería Relojería Rojas (Arganzuela), Fajas Ruiz (centro), Bar Lozano (Malasaña), Bar Marín (Moncloa-Aravaca), Frutería Luis Sánchez (Ciudad Lineal), Lámparas Santiago (Arganzuela) y Restaurante Chine Li (Usera).

El mensaje es que con el cierre de estos comercios perdemos también diversidad comercial, urbana y callejera. Porque cuando solo queden franquicias, nadie creerá que en nuestras calles hubo negocios familiares, comercios especializados, almacenes especializados de construcción y toda clase de tiendas de primera necesidad, según defiende el colectivo en su página web.

Eso sí, el objetivo de Paco Graco, según destaca Jacobo Cayetano, no es hacer un alegato a la "nostalgia de la ciudad de antes", ni tampoco exclusivamente una reivindicación del pequeño comercio (que también). Pero plantea: "Cuando la gente ve un símbolo que le afecta de algún modo, le habla, le dice cosas. ¿Te acuerdas aquella noche en el Bar Lozano? Y no son recuerdos de hace cincuenta años, sino de hace cinco. Esto es una invitación, porque donde mejor están los rótulos no es en una sala exposiciones, sino en el lugar para el fueron diseñados, en el exterior, para que te interpelen y te cuenten algo".

Comparte entonces una curiosidad sobre el caso concreto de Supermercados Aldi, que "no para de comprar cines en Madrid", como los Canciller, detrás de Ventas. El colectivo se puso en contacto con la cadena para contarles que les gustaría rescatar el rótulo del cine y les dieron uno de los dos que tenían. "Al terminar las obras, cuando entradas al Aldi, ahí estaba el rótulo de Canciller. La empresa se dio cuenta de que ese local tenía más valor emocional para los vecinos si seguían conservando en el interior el rótulo anterior", remarca, para luego lanzar un aviso a navegantes: "Empresas que compráis locales, seguramente estáis perdiendo una oportunidad para vender más".

Durante estos últimos siete años, Paco Graco ha rescatado "entre 200 y 300 rótulos", que están almacenados en una nave de la familia de Jacobo Cayetano en Santa Cruz de la Zarza (Toledo). "Todo lo que se tira en la ciudad acaba en las naves de los pueblos. Allí vamos almacenando toda la ciudad de Madrid", resalta, al tiempo que explica que no rescatan estos letreros con fin comercial, sino para custodiarlos: "Porque esto es de Madrid y no puede desaparecer ni quedarse en el chalet de alguien, que es algo bastante recurrente, para fardar entre sus colegas".

Paco Graco es un proyecto de Jacobo Cayetano, quien forma parte del colectivo de arquitectos Zuloark, junto a Alberto Nanclares, Guillermo Borreguero y Mercedes Moral. Su iniciativa se dio a conocer a partir de una exposición que hicieron en 2019 en la Casa del Reloj de Madrid y que llamó la atención de fanáticos de los rótulos de otras localidades. Así incluso se fundó la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico.

La instalación Hijas de Rojas está financiada por el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Los responsables del proyecto son Paco Graco (que significa Patrimonio Común de Gráfica Comercial), Instituto Europeo de Diseño (IED), la Sala de Conciertos y locales de ensayo Gruta77, la Asociación Carabanchel Distrito Cultural, la Asociación Ecosistema ISO y el artista Javier Cruz.