'Fantásticamente bien' habla de la maternidad alto y claro en el teatro: "Nos venden por todos lados la imagen idílica"

"Una obra de teatro creada por cuatro mujeres madres y actrices que un día, tomando café, se dieron cuenta de la necesidad que tenían de contar sus experiencias siendo madres a través del teatro". Así resume a infoLibre la directora y dramaturga Ana Roche la esencia de Fantásticamente bien, una tragicomedia sobre lo que nadie te contó de la maternidad, un espectáculo que se representa todos los sábados desde este 8 de noviembre hasta el 27 de diciembre en el Off de La Latina de Madrid a las 12:45, para que las mamás con bebés lactantes o no lactantes puedan asistir con mayor facilidad.

De esta forma, esta pieza tragicómica, como la vida misma, se teje con retazos de experiencias reales, confesiones compartidas y momentos en los que lo ordinario se vuelve extraordinario. A partir de sus vivencias y las de tantas otras mujeres, crean una red de escenas cotidianas que resonarán en el corazón de quienes también han sentido el vértigo, la ternura o el agotamiento de la maternidad o, simplemente, de ser mujer en este mundo. Todo ello integrando el humor ácido con el absurdo, transgrediendo la narrativa clásica y explorando diferentes códigos teatrales.

Según anticipa Roche, la obra pasa por varios momentos, como la elección de ser madre, el embarazo, el parto o el postparto. "Es un espectáculo actual y necesario que pone el foco en la maternidad y en cómo transforma de forma radical la vida y la identidad de las mujeres", destaca, remarcando que a todas ellas les contaron "muchas cosas bonitas" pero "pasaron por alto las no tan bonitas". "Hasta nuestras propias madres, hermanas o amigas. Poca gente habla alto y claro sobre lo que supone la maternidad, ya que la tendencia ha sido siempre dulcificarla e idealizarla", continúa.

Y todavía prosigue profundizando: "Cuando eres madre por primera vez hay muchas cosas que no te cuadran. Como la soledad, la poca conciliación que hay o la montaña rusa de emociones que supone. Las madres millenials, además, tenemos mucha presión encima, porque queremos ser buenas madres, seguir con nuestras carreras profesionales, salir con las amigas, estar bien con nuestras parejas, ir a terapia y estar a la moda de todas las tendencias sobre crianza. Y, claro, tampoco te contaron que no se puede llegar a todo".

"Nos venden por todos lados la imagen idílica de la maternidad, llena de amor y momentos tiernos", denuncia, para acto seguido subrayar con humor: "En las películas los bebés nunca lloran, las madres están bien peinadas y el parto dura dos minutos con música épica de fondo. La realidad es que lo épico es conseguir ducharte antes de que llegué la noche (risas). En el espectáculo proponemos romper con esa romantización, lo que 'debería ser' la maternidad y lo que realmente es, enseñamos esos contrastes, los claroscuros, salimos de la idea de romantización y lo hacemos a través del humor, para que no duela tanto y así poder liberarnos de manera colectiva".

Una mujer sigue siendo juzgada cuando dice en voz alta que ser madre no ha sido una experiencia idílica. Más aún cuando dice que se arrepiente Ana Roche

Anabel Alonso sube a escena la lucha feminista de Simone de Beauvoir: "Son muchos milenios supeditadas" Ver más

Asimismo, denuncia, "cuando una mujer dice en voz alta que ser madre no ha sido una experiencia idílica, sigue siendo juzgada". "Más aún cuando dice que se arrepiente. Nuestra sociedad ha idealizado la maternidad hasta el punto de que cualquier discurso que no encaje en ese molde parece una provocación", apunta. "Que todavía cueste escuchar ese tipo de frases nos dice que queda mucho por hacer en términos de libertad y de honestidad emocional, especialmente con las mujeres", afirma. "Además, no se juzga igual a una mujer que a un hombre. Cuando un hombre expresa cansancio o necesidad de espacio, se interpreta como algo natural; cuando lo hace una mujer, se percibe como egoísmo o falta de instinto maternal. Esa doble vara de medir sigue mostrando que la carga simbólica y emocional de la maternidad recae casi exclusivamente sobre las mujeres y que vivimos en una sociedad patriarcal", agrega.

Por todo ello, explica que esta obra existe "para romper silencios", reírse de los "clichés" y permitirse "hablar en voz alta, sin culpa". El montaje se hace realidad también para "crear red y un espacio de ocio, donde las mujeres madres puedan disfrutar conciliando de un espectáculo donde ellas son las protagonistas". "Que rían, lloren, que se sientan comprendidas, Que todas las madres estamos lidiando y sintiendo lo mismo y que desde el humor puedan darse un respiro de calma para seguir maternando como ellas quieran y que todo esto está Fantásticamente bien", resalta.

Este montaje se enmarca también en los debates sociales del momento actual en torno al aborto, la violencia obstétrica o la depresión postparto en un contexto de empuje conservador y tradicionalista que también afecta directamente a la maternidad pues, según destaca, "el auge de la ultraderecha está reabriendo debates que pensábamos superados, y uno de ellos es precisamente el papel de la mujer en la sociedad", ya que "cuando desde ciertos discursos se idealiza una maternidad entendida como 'obligación' o 'destino natural', lo que se está haciendo es retroceder en derechos y en libertad de elección". Por eso, remata: "La maternidad no puede ser una imposición ni una condición para validar la identidad o el valor de una mujer. Las mujeres somos mucho más que madres, y ser madre —si se elige— debería ser una experiencia libre, consciente y acompañada, no una exigencia social".