Ashoka, la organización que financia emprendedores sociales y ha puesto el foco en combatir la polarización

Ashoka es una organización internacional estadounidense fundada en 1980 por el abogado y exconsultor Bill Drayton, cuya principal ocupación es identificar y financiar a los llamados emprendedores sociales. En España, la organización lleva 20 años operando y dentro de sus redes se desarrollan más de 60 proyectos repartidos entre nuestro país y Portugal, explica Irene Milleiro, directora general de la entidad en la península ibérica. "Intentamos buscar personas que tengan una idea innovadora y que traten de dar soluciones estructurales a los problemas sociales", señala Milleiro. De hecho, Drayton recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2011.

En el caso de Ashoka, explica Milleiro, buscan proyectos que "no tengan como objetivo solo ganar dinero, sino resolver problemas sociales" y hacerlo de forma estructural. "Por ejemplo, trabajamos con programas que no buscan solo animar a los supermercados a que no tiren comida, sino impedir con planes y regulación el desperdicio alimentario", remarca. Otra de las patas de su proyecto en España es la lucha contra la polarización social en las redes sociales y los medios de comunicación. Por un lado, lo hace colaborando con medios especializados en verificación de datos, como Verificat, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a contrastar información. "Trabajamos con ellos en proyectos destinados, por ejemplo, a formar tanto a niños como a personas mayores o agentes sociales en la lucha contra los bulos y la desinformación".

Otro ejemplo es The Self-Investigation, una organización global que trabaja la salud mental en las redacciones y cuya fundadora, Mar Cabra, fue premiada por Ashoka en 2023. También han reconocido a Clara Jiménez Cruz, cofundadora del medio Maldita.es, que se dedica a contrastar la información que llega a los lectores comprobando datos y fuentes. Jiménez es también presidenta de la Red Europea de Estándares de Verificación (EFCSN) y miembro del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre desinformación.

"Primero tratamos de ayudarles a crear una identidad y a comunicar su proyecto", señala la directora general de Ashoka. Pero también aportan financiación: "Les damos durante los tres primeros años un estipendio de alrededor de 25.000 euros al año –aunque el importe puede variar según el caso– para que puedan centrarse en su proyecto, ya que muchas veces esta gente tiene otro trabajo aparte", explica.

Milleiro destaca también el proyecto Polarization Footprint (huella de polarización en castellano), creado por Helena Puig y en el que se ha basado la nueva herramienta lanzada por el Gobierno HODIO, creada para medir y evaluar la presencia de discurso de odio y polarización en redes sociales. "Es como un medidor del nivel de polarización. Igual que somos capaces ahora de medir las emisiones de carbono, las herramientas de este tipo nos permitirán saber quién emite más o menos bulos, plantear multas o saber cuánto se contamina –entre comillas– la democracia", concluye la directora.

El balance de estos 20 años que hace Irene Milleiro es positivo, aunque reconoce que durante este tiempo han visto un cambio "muy importante" en el ecosistema de emprendimiento social en España: "Al principio nadie sabía ni qué quería decir este concepto", apunta, pero ahora es un sector "al que se han incorporado muchos actores", concluye. Eso sí, cuando les contactan a algunas de las personas que seleccionan, bromea, tienen que explicarles a los propios emprendedores que su idea va más allá de un proyecto empresarial y tiene potencial para mejorar la sociedad.

Educación, medio ambiente, tecnología y longevidad

Los temas en los que buscan incidir y en cuyos proyectos pone más interés Ashoka son principalmente cuatro: proyectos educativos, respeto al medio ambiente, nuevas tecnologías y longevidad. "La idea es sentar a todos estos emprendedores a hablar sobre los retos sociales, porque en un mundo tan complejo como el actual, cada vez es más difícil darles respuesta atendiendo únicamente a un aspecto concreto", puntualiza. Su idea: "Generar laboratorios de ideas en torno a diferentes temas".

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La elección de estos bloques temáticos y la función de Ashoka responde a la necesidad de poner a conversar "en un mundo tan polarizado" a personas diferentes, insiste Milleiro.

La educación y la tecnología se conciben como elementos clave para entender un espacio social que cambia continuamente, y aquí entran proyectos como plataformas de aprendizaje online, proyectos para orientar el uso de la inteligencia artificial o un libro sobre proyectos educativos adaptados a la realidad social.

En cuanto a la longevidad, uno de los grandes retos de países como España, Ashoka ha lanzado con la colaboración de Danone Nutricia, tienen abierta la convocatoria Radar de Impacto para identificar y apoyar soluciones transformadoras en torno a la longevidad. Este ámbito, concluye Milleiro, se ha abierto para tratar "todo lo que tiene que ver con esta revolución demográfica, en la que va a haber muchas más personas mayores y para aportar ideas sobre cómo garantizamos que esas personas tengan una vida plena y activa".