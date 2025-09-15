El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con opción a compra de 30.000 euros para jóvenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas medidas para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda como una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural o un seguro de impago de rentas. Las dos primeras medidas se incluirán al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y van enfocadas a los menores de 35 años, mientras que el seguro de impago fue ya presentado a comienzos de año y se aprobará próximamente.

Según fuentes del Gobierno, la ayuda de casi 30.000 euros se destinará al pago de la renta del alquiler antes de la compra de la vivienda protegida, que serán descontadas del futuro precio de la compraventa. "Es decir, el precio abonado por las rentas del alquiler supone el pago por adelantado de la futura compraventa; y la ayuda estará destinada al pago del alquiler, lo que permitirá a la persona joven ahorrar para adquirir la vivienda en propiedad", explican.

La ayuda está enfocada a viviendas protegidas con carácter permanente, su precio está tasado y no podrá ser fijado libremente por el vendedor. Eso quiere decir que si en el futuro se quiere vender esa vivienda, lo tendrá que hacer a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos que el anterior propietario. "De este modo, blindamos las viviendas pagadas con recursos estatales frente a la especulación", añaden estas fuentes.

Poca vivienda pública con la demanda de casas de lujo disparada, el cóctel que infla los precios del mercado Ver más

Sobre la ayuda de 10.800 euros a la adquisición de viviendas rurales, irá destinada a la compra en municipios de 10.000 habitantes o menos para la emancipación de personas jóvenes. La ayuda nunca superará el 20% del coste del inmueble.

Con motivo de la reunión interparlamentaria del PSOE, Sánchez ha avanzado además que este lunes se va a exigir a las plataformas de alquiler vacacional, tal y como avanzó ayer en Málaga, que eliminen aquellas viviendas -53.876 pisos turísticos ilegales- que no cumplen con la legislación para que vayan a parar a la gente que las necesita para vivir en alquiler residencial.

Además, ha añadido que hoy mismo se va a enviar la propuesta formalizada a las comunidades autónomas con el compromiso de triplicar el dinero para política de vivienda a todos los gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo mismo.