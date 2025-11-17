El Gobierno eleva al 2,9% el crecimiento previsto en 2025 un día antes de la aprobación de los presupuestos

El ministro de economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este lunes en el Congreso que el Gobierno elevará dos décimas, hasta el 2,9%, el crecimiento previsto para la economía española en 2025. Lo ha hecho en la comisión para dar cuenta de los avances del Plan de Recuperación, y ha confirmado, además, que el avance estimado para 2026 se mantendrá en el 2,2%.

El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico que acompañará a la senda de déficit público, prevista de aprobación por parte del Gobierno, según ha confirmado Cuerpo este lunes. La cifras de crecimiento económico y de déficit público son la base para el cálculo del techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2026, que también tienen previsto aprobarse este martes en el Consejo tras tres años de parálisis.

La revisión del crecimiento del PIB se produce dos meses después de que el Gobierno elevara una décima, al 2,7%, su previsión para 2025, una actualización que tuvo lugar días antes de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) corrigiera al alza el crecimiento económico de 2024, hasta el 3,5%, momento a partir del cual las previsiones para España de organismos nacionales e internacionales se han ido acercando al 3%. Conforme a las cifras revisadas por el INE, el producto interior bruto (PIB) creció un 1,1% en el primer trimestre, un 0,9% en el segundo y un 0,8% tanto en el tercero como en el cuarto.

En 2025, el PIB ha registrado avances trimestrales del 0,6% en el primero, del 0,8% en el segundo y del 0,6% en el tercero, en un contexto de contracción del sector exterior por la caída de las exportaciones, después de que el anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos generase un adelanto de las ventas al exterior en un primer momento.

La UE ratifica esta previsión

Pese al difícil contexto exterior, la Comisión Europea también ha elevado su previsión para España al 2,9% en 2025 y al 2,3% en 2026, un avance que estará impulsado por la demanda interna, en particular por el consumo de los hogares y la inversión. Las previsiones de otoño de Bruselas mantienen a España como la economía que más crece en la zona euro.

Para 2026 el Gobierno ha decidido mantener en el 2,2% el crecimiento previsto, aunque el ministro Cuerpo ve posible revisarlo al alza en los próximos meses si la economía española mantiene el pulso como lo está haciendo. "Si terminamos este año en torno al 2,9% de crecimiento, ya tendremos de saque un 1,1% de efecto arrastre, con muchas probabilidades de seguir actualizando al alza esas previsiones", ha dicho Cuerpo.

"(Somos) muy optimistas con respecto a la evolución, y con el objetivo principal de que estas cifras de crecimiento se traduzcan en el día a día de los de los hogares con mejoras en cuanto a reducción de la desigualdad y de los indicadores de pobreza", ha añadido.

En ese sentido, ha afirmado que llevará "como novedad" al Consejo de Ministros "indicadores de desigualdad para que veamos efectivamente que hay una conexión enorme entre cómo va la economía y cómo le va en el día a día a los a los ciudadanos".