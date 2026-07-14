Santander Seguros avanza en su transformación con un nuevo modelo comercial en España

Santander Seguros avanza en su transformación con una nueva estrategia centrada en acelerar el crecimiento en España y avanzar hacia un modelo de negocio más especializado, orientado a ofrecer un acompañamiento integral a los clientes en sus necesidades de protección, ahorro y planificación de la jubilación a lo largo de todas las etapas de su vida.

Con esta evolución, la compañía busca consolidar su posición en el mercado asegurador español mediante una propuesta de valor que combina la proximidad y la capacidad de distribución de la red comercial de Banco Santander con el conocimiento y las capacidades de una aseguradora especializada y multicanal. Esta iniciativa responde a las nuevas tendencias del sector, caracterizadas por una mayor demanda de asesoramiento experto, soluciones adaptadas a cada cliente, una experiencia homogénea entre los canales físicos y digitales y un uso cada vez más intensivo de la tecnología.

La iniciativa se alinea con la estrategia global de crecimiento del Grupo Santander, que sitúa el negocio de protección y las soluciones de ahorro y jubilación entre sus principales palancas de desarrollo para los próximos años, tal y como se presentó durante el Investor Day celebrado en Londres el pasado mes de febrero, en el que el banco dio a conocer su Plan Estratégico 2026-2028.

En este marco, Santander ha culminado la integración de Santander Seguros y Santander Pensiones en una única entidad operativa, reuniendo bajo una misma estructura el negocio de seguros de vida-ahorro y la gestión de fondos de pensiones, actividades que hasta ahora desarrollaban ambas compañías de forma independiente. Esta reorganización permitirá reforzar la capacidad de gestión y ofrecer una propuesta más completa de previsión social, con soluciones que acompañan al cliente tanto en la fase de acumulación de ahorro —como seguros de ahorro, PIAS y otros productos de largo plazo— como en la etapa de desacumulación, mediante productos como las rentas vitalicias.

Para desplegar esta estrategia en España, Santander Seguros ampliará progresivamente su red de especialistas aseguradores, impulsará nuevos canales de distribución y reforzará el papel de la red de agentes financieros del banco. Con ello, pretende ayudar a las personas y las empresas en los momentos más delicados y complejos, incrementar la capacidad de asesoramiento, estrechar la relación con los clientes y acelerar el crecimiento. Además de las soluciones de ahorro y pensiones, incluida la hipoteca inversa, la oferta comprende una gama completa de seguros de protección en ámbitos como salud, hogar, automóvil, vida riesgo y seguros generales, tanto para particulares como para empresas, en colaboración con sus socios aseguradores Aegon y Mapfre.

Asimismo, la compañía continuará potenciando sus equipos especializados en los segmentos de particulares, empresas y banca privada, con el fin de ofrecer una respuesta más adaptada a las necesidades de cada perfil de cliente. Paralelamente, incorporará nuevas capacidades de análisis de datos e inteligencia artificial para anticipar necesidades de protección, personalizar las propuestas comerciales y simplificar los procesos de contratación y gestión en todos los canales, facilitando que cada cliente pueda relacionarse con la entidad a través del canal que prefiera.

Iñaki Peralta, responsable de Seguros de Santander España, señala: “Estamos construyendo un modelo que sitúa al cliente en el centro y que nos permite acompañarle con soluciones personalizadas de protección, ahorro y jubilación a través del canal que mejor responda a sus necesidades. Queremos combinar la cercanía y la confianza de nuestra extraordinaria red de sucursales con nuevas capacidades de asesoramiento, tecnología y personalización para ofrecer una propuesta diferencial que impulsará el negocio en España”.