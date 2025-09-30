Cristina Fallarás denuncia a Vox por incitación al odio y amenazas masivas en redes

La periodista y escritora Cristina Fallarás presentó el pasado 29 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza contra el partido político Vox, su secretaria nacional jurídica, Marta Castro, y varias personas no identificadas, a quienes acusa de delitos de odio, amenazas, acoso, revelación de secretos, injurias y calumnias.

En el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, se describe cómo Vox lanzó una campaña online utilizando el nombre y la imagen de Fallarás. Tal y como informó este medio, en la página web creada por el partido, se instaba a militantes y simpatizantes a presentar denuncias contra la periodista por “delito de odio” y se ofrecía un formulario con instrucciones paso a paso.

La denuncia señala que la campaña fue difundida a través de la red social X (Twitter), donde Vox compartió el enlace con sus más de 640.000 seguidores. El mensaje se viralizó con cientos de republicaciones y comentarios, muchos de ellos insultantes o amenazantes.

Entre las pruebas aportadas figuran capturas de mensajes privados en Instagram, en los que Fallarás recibió expresiones como “ojalá entremos en guerra civil porque de esta no sales”, “a ti te van a visitar y darte una paliza brutal” o “te rompo la boca”. La periodista asegura que estos ataques le han provocado un grave daño psicológico y la han llevado a requerir asistencia médica.

El documento incluye, además, certificaciones que vinculan directamente a Marta Castro, responsable jurídica de Vox, con la autoría del modelo de denuncia difundido en Google Docs para que los militantes lo presentaran ante la Fiscalía.

En su denuncia, Fallarás solicita la clausura inmediata de la web de Vox, así como la adopción de medidas cautelares para salvaguardar su integridad y seguridad. Argumenta que la campaña supone un "señalamiento" contra su persona, por lo que ha requerido tratamiento y atención psicológica. Incide, además, en la existencia de una motivación de carácter ideológico en los ataques, al ser agredida por su implicación en la defensa de "las mujeres y las feministas".

La Fiscalía deberá ahora decidir si admite a trámite la denuncia y abre diligencias de investigación. El lunes, además, tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condenaron la campaña de odio desplegada por la ultraderecha contra la comunicadora.