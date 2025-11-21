La FELGTBI+ otorga sus Premios Plumas 2025 a Rodrigo Cuevas y Estrella Xtravaganza

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) ha entregado este viernes la XIX edición de sus Premios Plumas, que este año han recaído sobre la activista Uge Sangil, la tallerista y humorista Pitu Aparicio, la artista Estrella Xtravaganza, el cantante Rodrigo Cuevas y la organización Plena Inclusión.

Además, se ha entregado dos menciones a las organizaciones Regularización Ya y Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (G.A.G.), por su labor en favor de los derechos humanos.

Los premios tienen como objetivo defender la cultura LGTBI+ como una forma de reivindicar derechos y visibilidad para el colectivo porque, como ha explicado la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, "lo que no se nombra, ni se ve, no existe".

"Por eso necesitamos de la cultura para seguir naturalizando nuestras realidades, ocupando espacios y generando referentes", ha aseverado en un comunicado.

En este sentido, Iglesias ha aludido a la presencia de una "ola reaccionaria" que amenaza los derechos alcanzados y ha recordado que "nos quieren amedrentar porque el miedo paraliza".

"No vamos a permitir nuestra existencia en los márgenes, vamos a exigir una vida en el centro, una vida digna. Y lo vamos a exigir con Orgullo, con alegría, con música y con esperanza", ha avisado.

Los premiados

Uge Sangil fue presidenta de la FELGTBI+ entre 2018 y 2024; fundadora de la asociación tinerfeña Algarabía LGTBI y una de las caras visibles en la lucha por la aprobación de la ley trans.

Pitu Aparicio es educadora social, y dinamizadora y facilitadora de grupos especializada en género, sexualidad y drogodependencias. Creó el monólogo 'La bollera perfecta' para visibilizar realidades LGTBIQA+ y crea contenido para redes sociales con medios como Pikara Magazine.

Rodrigo Cuevas es cantante y artista, centrado en rondar la canción tradicional con otros géneros como la música electrónica, pero también con el humor, la sensualidad y la crítica social. Recientemente ha sido premiado con La Barraca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Estrella Xtravaganza es una artista drag, concursante de la segunda temporada de Drag Race España.

La organización Plena inclusión es un movimiento asociativo que lucha en España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.