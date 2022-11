"Para todes o PSOE fuera del orgullo": un millar de personas marchan en Madrid contra los recortes a la ley trans

Alrededor de 1.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado en Madrid "contra los recortes a la Ley Trans", mostrando así su enfado ante las enmiendas que ha presentado al texto el PSOE en el Congreso. "Ley para todes o PSOE fuera del orgullo", se ha podido leer en la cabecera de la manifestación convocada por la Federación Plataforma Trans, que ha arrancado sobre las 18.00 horas en la plaza de Cibeles para llegar finalmente a plaza de España, según informa Europa Press.

Asimismo, los asistentes, que han realizado parte del recorrido bajo la lluvia, han portado otros carteles con mensajes como "sin menores no es autodeterminación" o "mi hermana tiene 14 años y para el PSOE no existe". Asimismo, algunos niños han mostrado otros en los que se ha podido leer "no es nuestra seguridad jurídica, es tu transfobia" o "tengo 9 años y existo". "PSOE, escucha, estamos en la lucha", "aquí está la resistencia trans", "sin menores no hay ley trans" o "si no hay ley trans, habrá furia trans", han sido, por otro lado, las proclamas que han gritado los participantes.

Se trata de la segunda convocatoria que el colectivo realiza en un mes, ya que el pasado 22 de octubre diversas organizaciones ya salieron a la calle para "decirle alto y claro a la ultraderecha y al sector más reaccionario del PSOE" que la "resistencia trans" iba a "luchar" por la aprobación de la ley que recoge sus derechos.

El registro de enmiendas al texto y, especialmente, las propuestas de modificación que ha presentado el PSOE, es lo que ha hecho que la Federación Plataforma Trans haya optado por salir de nuevo a la calle. En concreto, los socialistas quieren endurecer la autodeterminación de género en menores de 16 años y también el proceso en caso de reversión del cambio de género.

Para la Plataforma Trans, las intenciones del PSOE son "prejuiciosas y estigmatizantes hacia las personas trans". Sobre la propuesta para que los menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, consideran que son "inconstitucionales y contrarias a las recomendaciones europeas" que, según ha explicado, hablan de "procedimientos administrativos, rápidos, sencillos y sin límite de edad".

En este contexto, la organización ha recordado la existencia de diversas sentencias y la valoración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la "posición unánime de las instituciones en defensa de los derechos humanos" del Consejo de Europa y de la Unión Europea, que "abogan por la despatologización de las identidades trans" y que los Estados "promuevan marcos jurídicos basados en la autodeterminación del género como una herramienta jurídica para considerar a las personas trans sujetos de derecho y no ciudadanía de tercera".

Asimismo, la plataforma ha advertido de que, tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo "han concluido que los derechos humanos básicos, entre ellos el derecho a la identidad, se han de disfrutar en todas las edades y que este derecho es incuestionable", recordando, en este punto, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, que "reconoce el derecho de los menores que demuestren estabilidad y madurez a poder acceder a la rectificación de nombre y sexo".

Respecto a la propuesta del PSOE de introducir "garantías jurídicas" para la reversibilidad del cambio de sexo y nombre, considera que esto serviría para "querer legalizar la discriminación" porque existiría "un trato desigual y discriminatorio a la hora del disfrute de derechos fundamentales e individuales que ya disfruta el resto de la ciudadanía, sin estas pretendidas restricciones que atentan contra las libertades individuales".