El PSOE pide perdón a las víctimas de acoso sexual por parte de Salazar y admite no haber estado a la altura

El PSOE ha pedido disculpas en un comunicado difundido este viernes a las víctimas de acoso por parte del excolaborador de Pedro Sánchez en Moncloa y exmiembro de la Ejecutiva Federal Francisco Salazar, además de pedir admitir "no haber estado a la altura" en lo que respecta a la comunicación con las mujeres afectadas. "Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido", reza el comunicado.

El partido ha compartido, adjuntas a las disculpas, una cronología sobre cómo ha ido desarrollándose, desde su punto de vista, el caso de forma interna. Todo comienza el día 5 de julio cuando "ante las graves acusaciones publicadas por ElDiario.es", el político es apartado de todos sus cargos y responsabilidades. En ese momento, matiza el PSOE, no se habían recibido denuncias o quejas sobre el comportamiento de Salazar.

Una vez sucede eso, el 7 de julio, la Comisión Ejecutiva Federal pone en marcha un "canal específico" para que el Órgano contra el Acoso pueda recibir denuncias, también de forma anónima. Según el comunicado, el partido llevaba trabajando en ello desde mayo.

El PSOE admite el error de gestionar mal el caso Salazar pero niega intentar ocultar nada Ver más

Cuando se abre ese canal, en el mismo mes de julio, se registran dos denuncias anónimas "que son recepcionadas de manera inmediata por el Órgano contra el Acoso, que procede al análisis y contraste de los hechos". Eso sí, el partido reconoce que la comunicación con esas denunciantes "no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada", a tenor de las nuevas informaciones publicadas esta semana.

Ahora, el partido relata que las denuncias presentadas contra Salazar, están siendo "analizadas y contrastadas" por el Órgano contra el Acoso. "Sus pasos y su trabajo se recogerán en un informe de conclusiones que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por la Organización. Este será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización", zanja el comunicado sobre los próximos pasos a dar.

El PSOE señala que el contenido de las denuncias muestra "comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores" de la formación, que vuelve a asegurar su compromiso de mejora "en la lucha contra el acoso hacia las mujeres y en el desarrollo de políticas de igualdad".