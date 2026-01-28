'Cuello Blanco, Manos Sucias': el colosal saqueo de la riqueza petrolera de Venezuela

Desde que hace más de un siglo se empezaron a perforar los yacimientos en las orillas del lago Maracaibo, el petróleo ha sido tanto una bendición como una maldición para Venezuela. El oro negro alimentó bonanzas y crisis. Impulsó el surgimiento de una clase media urbana y luego, también, la formación de una élite que saqueó la riqueza petrolera de la nación y amasó miles de millones mientras el resto del país se hundía en la pobreza.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha ocultado que la sed de petróleo impulsó la controvertida captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de su Administración. Con Maduro fuera y Trump tomando las decisiones, las reglas del petróleo venezolano se están reescribiendo una vez más y la pregunta, como siempre, es quién se beneficiará.

Mientras el mundo aguarda para conocer los planes de Trump y el nuevo régimen venezolano con las abundantes reservas de oro negro del país, OCCRP presenta un análisis a profundidad de la corrupción que desfiguró el sector petrolero en el pasado reciente con el lanzamiento de un nuevo podcast: Cuello Blanco, Manos Sucias.

Este podcast investigativo realizado por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer mientras rastrea a Carmelo Urdaneta, un exfuncionario del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que se encuentra en el centro de una conspiración para lavar miles de millones de dólares.

A lo largo de cinco episodios, el podcast revela cómo entre 2014 y 2018 un círculo de personas con información privilegiada saqueó millones de dólares de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y los gastó en propiedades inmobiliarias, yates y otros bienes de lujo.

Como parte de la investigación, los periodistas obtuvieron un audio secreto en el que se revelan con extraordinario detalle los mecanismos del lavado de dinero: sin saber que estaban siendo grabados, se puede escuchar a un grupo de financieros discutiendo con precisión cómo planean mover dinero sucio sin llamar la atención de bancos.

Detrás de estas artimañas financieras se esconde un inmenso sufrimiento personal. La serie también rastrea el costo humano de esta corrupción, incluyendo el exilio de Laura y las voces de venezolanos que luchaban contra una grave crisis económica mientras que los petrodólares saqueados eran blanqueados por especialistas en el extranjero.

La producción original de este podcast es en español. Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos, OCCRP lo pone a disposición de un público más amplio y reprodujo la serie usando un traductor de inteligencia artificial. infoLibre ofrece en España la serie de los cinco capítulos en español.