La cumbre de la CELAC promete ser un "faro democrático de la humanidad" para enfrentarse a los autoritarismos

La IV Cumbre CELAC-UE arranca este domingo y solo durará una jornada pese a que estaba prevista para los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, se celebrará este domingo y los mandatarios, está previsto, aprobarán la 'Declaración de Santa Marta', documento central del encuentro.

El encuentro birregional, marcado por notables ausencias y cancelaciones de líderes europeos y latinoamericanos, ha despertado poco interés entre los gobernantes de ambos lados del Atlántico por razones que van desde la cercanía con la COP30 en Brasil, los conflictos políticos en la región y la falta de una agenda de trabajo lo suficientemente atractiva.

De los 60 jefes de Estado o de Gobierno -33 latinoamericanos y 27 europeos- invitados a la capital del departamento del Magdalena, solo 12 habían confirmado su asistencia, entre ellos y por parte de la UE, Pedro Sánchez y los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro, y de Países Bajos, Dich Schoof. Además, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, copreside la reunión junto a Gustavo Petro, anfitrión de la cumbre.

La delegación de la UE permanecerá en Santa Marta hasta el lunes, día en que prevé reunirse con los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Faro moral

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pide constituir un "faro democrático de la humanidad" para enfrentarse a los autoritarismos. "La expectativa que tengo yo en la situación que va atravesando el mundo en este momento, los problemas de barbarie (...) es que tanto Europa, como América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad", manifestó a su llegada a Santa Marta.

Según Petro, ese faro moral debe ser "capaz de pararse unificadamente ante cualquier barbarie y denunciarla y tratarla para corregirla", por eso, no hay que quedarse solo en palabras sino pasar a una acción "que sea capaz de rescatar el concepto de humanidad libre, de soberanía, y el concepto de multilateralismo y democracia global".

Esos principios, añadió, deben respetarse "por encima de cualquier tipo de autoritarismo, de despotismo, de criterio de imperio", porque "lo que debe regir es una democracia global en el mundo".

El otro copresidente de la cumbre, António Costa, ha reivindicado el trabajo duro "para aprobar hoy una declaración conjunta, que es la prueba de que el diálogo multilateral es muy importante porque, a pesar de tener aquí a 60 países con orientaciones ideológicas muy distintas, logramos tener una posición conjunta sobre las cuestiones más críticas del momento internacional", declaró a los medios.

Recordó que en la última cumbre CELAC-UE de 2023, el bloque aprobó "un conjunto muy ambicioso de programas de cooperación concreta que se han traducido en el desarrollo y en el soporte a la conectividad, al cambio energético, climático y social en los países de América Latina y el Caribe".

"Hoy vamos a dar un nuevo impulso a esta ambición, vamos a aprobar una nueva hoja de ruta para los próximos dos años, un paquete de proyectos concretos", afirmó, sin dar más detalles.

Triple transición

Esta cumbre de 2025 se centrará en promover decisiones sobre la triple transición energética, digital y ambiental, tanto es así que Nadia Calviño, presidenta del Europeo de Inversiones (BEI) y presente también en la cumbre, precisó que uno de los proyectos tendrá "1.000 millones (de dólares) de inversión para la electrificación y las interconexiones de Centroamérica en el ámbito de la electricidad".

El BEI también anunciará "200 millones de dólares también para un proyecto importante de energía solar aquí en Colombia, en la costa atlántica, y 100 millones de dólares también para un proyecto importante en Ecuador para tratamiento de aguas, aguas residuales, reciclaje, etcétera", agregó en una entrevista con EFE.

La inversión en Colombia financiará dos nuevos proyectos solares en el departamento del Atlántico, llamados Guayepo III y Atlántico, que generarán unos 578 y 525 GWh de energías limpias, respectivamente.

"El BEI es un socio clave para Colombia y América Latina y el Caribe. Con este proyecto contribuiremos a reducir las emisiones y a un suministro de energía más limpia y segura", señaló la presidenta del BEI.

En Ecuador, el BEI hará un préstamo de 100 millones de dólares al Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), que se suma a otro anterior por la misma cuantía para ampliar los servicios de agua y saneamiento en todo el país y que beneficiará a más de 450.000 personas en varios municipios.

"Mejorar los procesos de saneamiento y la gestión de residuos ayudará a las comunidades de Ecuador a tener más bienestar y cuidar la salud. Y este proyecto es un ejemplo de cómo el BEI contribuye con sus inversiones de alto impacto social a mejorar las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo", agregó.

Defensa

La alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, tambien quiso abordar los ataques de de EEUU en el Caribe y Pacífico, pese a que Gustavo Petro no quiso hablar sobre esto. La Unión Europea solo avala el uso de la fuerza en defensa propia o con mandato de la ONU, explicó, y esta postura "es muy clara" porque, según el derecho internacional, "solo se puede usar la fuerza por dos razones, o en defensa propia o sobre la base de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU".

La alta representante de la UE destacó también que el bloque europeo ha demostrado ser un socio "confiable" para América Latina y el Caribe, y subrayó los valores comunes que comparten ambas regiones.

"Estamos a miles de kilómetros de distancia, pero compartimos los mismos valores: creemos en el derecho internacional, en el Estado de derecho y en la democracia, y también luchamos juntos contra el cambio climático", declaró Kallas.

Añadió que en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea se abordarán temas como "las ciudades, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado", así como la cooperación en los foros multilaterales para "proteger el derecho internacional y abordar cuestiones como la energía, la transición digital y la lucha contra el cambio climático".